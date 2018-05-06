وقعت النجمة العالمية، سيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.

وكشف موقع “TMZ” عن تفاصيل القضية في تقرير له، حيث قال إن الهاكر امرأة تدعى بايستار بخشادزيان، نشطت في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. وسرقت من باريس هيلتون وشخصين آخرين.

وطبقا للوثائق التي حصل عليها الموقع، اخترقت بايستار حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل عشية رأس السنة الجديدة 2015 في فندق “هوليوود روزفلت”.

ويقول المحققون إن بايستار دفعت ما يصل إلى 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس، تلك الليلة، كما انتحلت شخصية باريس، وأرسلت رسائل إلكترونية تطلب من مسؤول في شركة هيلتون تحويل مبلغ قيمته 80 ألف دولار إلى أحد حساباتها.

ويقول تقرير “TMZ” إن بايستار قامت باختراق حساب “iCloud” الخاص بباريس، وسرقت صورها عارية، لكن من غير الواضح ما فعلته بهذه الصور.

وتم ضبط الهاكر بايستار بخشادزيان في عام 2017 وأقرت بأنها مذنبة بممارسة الاحتيال المصرفي.بحسب RT

واقترح المدعي العام الفيدرالي الحكم على المتهمة بالسجن لمدة 57 شهرا، تليها 3 سنوات من الإفراج المشروط، ودفع تعويضات للضحايا يبلغ إجمالي قيمتها 313535 دولارا.