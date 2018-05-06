كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الأحد، السبب وراء سقوط 6 من عناصرها قتلى مساء السبت.

وقالت القسام في بيان “إن الشهداء الستة كلفوا بمهمةٍ أمنيةٍ وميدانيةٍ كبيرة، “حيث كانوا يتابعون أكبر منظومة تجسسٍ فنيةٍ زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير للنيل من شعبنا الفلسطيني ومقاومته”.

وأضاف البيان أن: “الشهداء نجحوا بعد عملٍ وجهدٍ دؤوب في الوصول إلى تلك المنظومة الخطيرة، وتمكنوا من حماية شعبنا ومقاومته من مخاطر غايةٍ في الصعوبة، وأفشلوا هذا المخطط الاستخباري التجسسي الكبير الذي كان يعول عليه العدو الصهيوني وأجهزة مخابراته، ولقد قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لشعبهم وهم يتعاملون مع هذه المنظومة الخطيرة التي كانت تحمل في تركيبتها التفجير الآلي (التفخيخ) كما أعدها العدو الصهيوني”.

وكانت كتائب القسام قالت، إن القتلى الستة يتبعون لها، وإن “جريمة نكراء” وقعت بحقهم أثناء متابعتهم حدثاً أمنياً خطيراً أعدته إسرائيل.

وأضافت الكتائب في بيان صحفي أنه “في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها الكتائب لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة”.

ومساء السبت قالت حماس أن 6 من عناصرها قتلوا في تفجير غامض وقع وسط قطاع غزة دون أن تحدد السبب.

كما اتهمت الحركة إسرائيل بالوقوف وراء العملية دون أن تكشف التفاصيل، ولكن قادة بالجيش الإسرائيلي نفوا صلتهم بالتفجير.

وشيع الفلسطينيون صباح الأحد في كل من محافظتي غزة ودير البلح جثامين عناصر حماس الستة الذين قضوا في الانفجار.