كشفت القناة الثانية العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني محتمل من سوريا ضد أهداف عسكرية تابعة له.

وأوضحت القناة في تقرير لها ترجمته “وطن”، أن هجوماً صاروخياً قد تشنه إيران على أهداف للجيش في إسرائيل انطلاقا من سوريا، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار التيفور العسكري في سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون مؤخراً، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على مطار التيفور العسكري وأودت بحياة العشرات من العسكريين بينهم ضباط إيرانيين، وكان يوجد في المطار صواريخ أرض جو إيرانية.

وأكدت القناة الثانية أن الجيش يستعد ويتأهب في الجبهة الشمالية خشية الرد الإيراني، وفي نفس الوقت أكدت القناة العاشرة أن المجلس الأمني المصغر في حكومة نتنياهو أجرت اجتماعاً استثنائيا دون التصريح للإعلام بشأن التهديد الإيراني.

وزعمت التقارير العبرية أنه جرى إرسال ضباط من حزب الله اللبناني إلى سوريا للإشراف على المجموعات التي ستنفذ الهجوم على الأهداف الإسرائيلية.

وأفاد مسؤولون أمريكيون أن شحنات عسكرية أرسلتها إيران إلى سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدين أن تسارع التطورات والأحداث بين إيران وإسرائيل يؤشر على حرب وشيكة بين الطرفين وخاصة بعد الغارة الإسرائيلية على التيفور.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها سترد في الوقت المناسب على الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري، يوم 9 أبريل/نيسان الجاري، والذي أدى إلى مقتل عدد من المستشارين الإيرانيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمر صحافي عقد بطهران: “الاعتداءات الإسرائيلية غير مقبولة وحضورنا بطلب من الحكومة الشرعية في سوريا”، مشيرا إلى أن “الكيان الصهيوني سيندم على فعلته وسيكون لدينا مجموعة من الردود عليه سيستلمها على ما اقترفت يداه”، وذلك وفقأ لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “ارنا”.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ايسنا” شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون الخارجية، قوله إن “هجوم الكيان الصهيوني على سوريا لن يمر دون رد”.

ويجري الجيش الإسرائيلي مناورات في الجولان المحتل تحاكي صد هجمات برية وجوية من الأراضي السورية.