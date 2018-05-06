كادَ ان يتحولَ حفل زفاف في مدينة ساو باولو البرازيلية، إلى مأتم، بعد أن تحطمت المروحية التي كانت تقل العروس الى مكان الحفل.

ووثق المدعوون إلى الحفل، لحظة ترنح المروحية في الجو، ثم هوَتْ الى الارض؛ بعدما فقد الطيار السيطرة عليها، ما أدى إلى إصابته وشخصان آخران بجروح، فيما نجت العروس بأعجوبة ولم تُصَب بأذى.

وأشارت وسائل إعلام برازيلية، أن الأشخاص الأربعة على متن المروحية نجحوا في الخروج منها قبل أن تنفجر وتحترق.

ورغم الحادث الذي اثار هلع المدعوين للحفل، إلا أنّ العروس قررت الاستمرار في مراسم الزفاف وتم عقد القران بحضور الضيوف على مقربة من الطائرة التي كانت لا تزال مشتعلة.