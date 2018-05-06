انتهت حياة سائحة من لاتفيا، بطريقةٍ مأساوية، في الهند التي قصدتها مع شقيقتها بغرض العلاج من الإكتئاب، حيث استدرجت من قبل رجلين، قاما بتخديرها، ومن ثم اغتصابها وقتلها، وقطع رأسها، قبل التخلص من جثتها برميها في الغابة.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، فقد اختفت ليغا سكرومان (33 عاماً) التي تعيش في دبلن منذ نحو 5 سنوات، بعد بضعة أسابيع من وصولها إلى الهند، خلال مغادرتها للمركز في رحلة إلى الشاطئ.

واشارت الصحيفة إلى أنّه تم القبض على اثنين من المشبته بهم، وأحدهما مجرم معروف بتاريخ طويل من الإساءات الجنسية، في المنطقة التي عُثر فيها على جثة الضحية.