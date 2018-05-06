وجهت الفنانة السورية، كندة علوش، انتقادا واضحا لعموم الرجال المصريين، واستثنت منهم زوجها الفنان عمرو يوسف، وأكدت أنّ السيدة المصرية غير “نكدية” كما يصورها الرجال في مصر.

وقدّمت الفنانة السورية نصيحة لكل الرجال بالتمتّع بالوضوح أمام زوجاتهم، حتى يتمتعن بالحب والسعادة، وقالت إنها كزوجة سورية، تعلمت أن تعطي زوجها حقوقه كاملة داخل المنزل.

وكندة التي تمّ تنصيبها مؤخرًا سفيرة لمنظمة نسائية مصرية، قدمت في برنامج “تعشب شاي” على فضائية “دي إم سي”، دفاعا غير مسبوق عن المرأة المصرية بمواجهة الاتهامات المتكررة حول “النكد”.

وقالت إن كل الرجال في مصر يرددون هذا الاتهام الظالم، ولكن بعد عشرتها مع العديد من الصديقات المصريات، تبيّن لها أنهنّ خفيفات الدم جدًّا و”زي الشربات”.

وقالت: “الست المصرية زي العسل وحضورها في البيت حلو، وروحها خفيفة وبتحب الحياة، وبتحب الخروج، وعندما تصبح نكدية فالسبب هو الرجل”.

وتابعت قائلة: “الرجل المصري عنده مشاكل لازم يروح يحلّها بدلًا من ترديد مقولة إنّ الست “نكدية”، وحتى الست السورية في مصر حتنقلب نكدية لو لم يبادر زوجها إلى إصلاح مشاكله، وأبرزها اللف والدوران وعدم الوضوح” .