تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمفتي أبناء زايد الأردني الجنسية وسيم يوسف وهو يوعز لمسؤولي برنامجه لقطع اتصال سيدة يمنية أحرجته من خلال طرحها لعدد من الأسئلة حول ما يفعله التحالف في اليمن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد انتقدت السيدة اليمنية عاصفة الحزم، مشيرة إلى أنها على الرغم من أنها لتحرير اليمن من الحوثيين إلا أنها تسبب بمصائب لليمنيين، منتقدة كذلك الحواجز التي تعطل مصالح الناس وكذلك سقوط الصواريخ على المدنيين من قبل الطائرات السعودية.

ليرد عليها “وسيم يوسف” ساخرا منها بالقول: “يا سيادة اللواء عائشة..اسمعي”، ليتوجه لفريق برنامجه قائلا: “افصلوا.. وانت ايش دراكي إن هذا الصاروخ نزل من عاصفة الحزم ليشر بيده لفريق الإعداد بإغلاق الخط معها”.