في واقعة أثارت موجة عارمة من السخرية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مثير للمدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري يظهره وهو يتراجع عن السجود بعد أن ألغى الحكم هدفا لفريقه.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، لحظة استعداده للسجود، معتقدًا أن فريقه سجل هدفا، ثم تراجع بشكل مفاجئ، بعدما ألغى الحكم الهدف، بسبب التسلل في المبارة التي جمعت فريقه مع الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأظهر الفيديو أن “البدري” لم يكمل السجدة، حيث قام مسرعا ومعترضا على عدم احتساب الهدف، وهو ما تسبب في جدل كبير بين النشطاء حول تصرف البدري.