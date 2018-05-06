أعلن الفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب، زواجه من حبيبه “خافيير كول” من الجنسية الاسبانية بعد ان تقدما بطلب زواج مدني بعد إقرار قانون زواج المثليين.

ونشرت صور من الزفاف، أظهرت إحداها تقبيلهما لبعضهما البعض، فيما حضر عدد كبير من الاشخاص حفل الزفاف في مدينة “بالما دي مالوركا” الإسبانية.

الجدير ذكره ان “شلهوب” كان قد اصدر مؤخرا فيديو كليب أغنية “​صار أفضل نفترق​” على يوتيوب، من إخراج فادي أبو رجلي ويحكي قصة زوجين انقلب الحب بينهما بعد سنوات من الزواج والعشرة إلى عنف وعدم قدرة على التحمل والتعايش أكثر.