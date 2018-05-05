تعهد الجديد ، الجمعة، باتباع “دبلوماسية قوية” تهدف إلى “حل المشاكل سلميا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة”.

 

وقال بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين في وزارة الخارجية “نمر في أوقات عصيبة، وتوجد مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، ومن الضروري أن يقف فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة”.

 

وأضاف “لحسن الحظ، لدينا رئيس يؤمن أيضا بالدبلوماسية القوية التي تستخدم بالكامل كل أدوات القوة الوطنية للدفاع قبل كل شيء عن مصالح الولايات المتحدة وقيمها”.

 

ووفقا لبومبيو، فإن دبلوماسية كهذه “تزيد من فرصنا لحل المشاكل سلميا، من دون الاضطرار إلى إطلاق رصاصة واحدة”.

 

وتحدث خصوصا عن “الجهد الدبلوماسي الضخم لإبقاء الضغط على لدفعها نحو التفاوض من أجل القضاء بنجاح على تهديد الترسانة النووية لـكيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي”، الذي يُفترض أن يلتقي الرئيس الأمريكي قريبا في قمة تاريخية.

 

وتابع بومبيو “نحتاج إلى جهود دبلوماسية قوية” في الشرق الأوسط أيضا “لكبح سلوك المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن والمنطقة”، وذلك في وقت من المقرر أن يعلن ترامب في الأيام المقبلة موقفه حيال مصير الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع .

 

وأردف “أنا واثق من قدرة فريقنا على تطوير استراتيجيات (…) يمكنها حل هذه الأزمات”، بحسب “فرانس برس”.