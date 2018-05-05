قال النائب في البرلمان الأردني سعود ابو محفوظ, إن حكومة هاني الملقي وأذرعها وأجهزتها “إستماتوا” لإقصاء التيار الاسلامي عن نقابة المهندسين .

وأضاف أبو محفوظ وهو من قادة الحركة الاسلامية الاردنية في تصريحات صحافية ان “تهميش وإنكار رفع قرن من الإنجاز في نقابة المهندسين غير معقول”.

وشدد ابومحفوظ وهو قيادي صقوري في حركة الاخوان المسلمين بان الإحتكام للصندوق هو الاساس قائلاً: ” ليس من عادتنا إجبار الناس ومعاندة خياراتهم إنما خدمتهم برضاهم”.

وقال ابو محفوظ بأن حق جميع التيارات الفكرية ان تحشد ضد قائمة انجاز، اضافة الى حق الحكومة واذرعها واجهزتها وبعض النواب في الاستماته بإقصاء الاسلاميين عن دفة التوجيه في النقابة.