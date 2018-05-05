نفى المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، عزم مصر إرسال قوات عسكرية لسوريا، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بخصوص هذا الأمر تم تفسيرها خطأ.

وقال “أبوزيد” إن ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصوداً به مصر.

وأوضح أن التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية:” المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية الى خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

وبين أن “شكري” كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال خلال ندوة في مؤسسة الأهرام يوم الأربعاء الماضي، إن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.

وأكد أن هذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي، وإنما أيضًا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا.

وشدد على أن مصر كانت حريصة على انطلاق مواقفها من منطلق التمسك بآلية الحوار والحفاظ على مصالح الشعوب.

وأضاف:”الآن أصبح هناك تفاعل سياسي عالمي لوضع أساليب للتعامل مع الإرهاب الذي استشرى في كل أنحاء العالم، بعدما كان يظنه البعض شأنًا داخليًا لبعض الدول”.