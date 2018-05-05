هنأ عدد من المصريين بمواقع التواصل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بمناسبة عيد ميلاده الـ 90 التي حلت الجمعة, بينما رد على هؤلاء النشطاء بالنيابة عنه نجله “علاء”.

واحتفى بـ”مبارك” عدد من أنصاره، الذين يتفاخرون بعهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل ما تمر به البلاد من أزمات غير مسبوقة لم تحدث بحكمه.

ودون علاء مبارك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ردا على رسائل التهنئة ما نصه:”شكر واجب من القلب لكل من بعث برسالة بمناسبة عيد ميلاد والدي , لكمً مني كل التقدير والاحترام”

شكر واجب من القلب لكل من بعث برسالة بمناسبة عيد ميلاد والدي , لكمً مني كل التقدير والاحترام — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 4, 2018

ويتم الاحتفال بعيد مبارك للعام الثاني على التوالي، بعد خروجه من السجن، في فيلا المخلوع بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، حيث يقيم وزوجته سوزان مبارك، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله جمال وزوجته خديجة الجمال، وأحفاده عمر علاء، وفريدة ومحمود جمال.

وولد مبارك، في 4 مايو 1928، بكفر “المصيلحة” بالمنوفية، وحكم مصر من 14 أكتوبر 1981، خلفا لأنور السادات، وحتى قيام ثورة شعبية طالبت بعزله ومحاكمته ليتنازل عن الحكم في 11 فبراير 2011.

وتركزت معظم تعليقات النشطاء في عيد ميلاد “المخلوع”، حول أنه وبالرغم من الفساد والقهر الذي شهده المصريون في حكمه، فإن “عهد مبارك أفضل من السيسي، وكان المصريون يشمون أنفسهم بعض الشيء على المستوى الاقتصادي والسياسي.. بحسب وصفهم.