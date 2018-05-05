احتفى الصحافي الإسرائيلي المعروف “إيدي كوهين”، بتفاعل الكتاب والمغردين المحسوبين على النظام السعودي مع وسم “#نريد__لإسرائيل_بالرياض” الذي أطلقه صباح اليوم، في إطار الترويج ودعم سياسة التطبيع التي أعلنها وبدأها “ابن سلمان”.

 

 

ودون “كوهين” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”لم أتوقع هذا التفاعل الإيجابي الكبير ونجاح هذا الهاشتاق المبهر .. برافو عليكم ، تحيتي للجميع .. الهاشتاق وصل ترند في السعودية وعدد من الدول الخليجية والعربية”

 

 

وكان أبرز من تفاعل مع الوسم من السياسيين التابعين للنظام السعودي، هو ، الذي يقدم نفسه على أنه باحث سياسي ومدير “معهد أبحاث الشرق الأوسط”، ومقره مدينة جدة السعودية، حيث دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال الوسم ضرورة فتح سفارة إسرائيلية في الأمر الذي قال إنه سينقذ المنطقة من خطر إيران.

 

ودون “الحكيم” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) تحت وسم “”، ما نصه:”ماذا يعني فتح سفارة لإسرائيل في الرياض وسفارة سعودية في القدس؟”

 

ليتابع مجيبا:”يعني إعلان شهادة وفاة المشروع الإيراني الذي نشر الفوضى عبر الإسلام السياسي الشيعي وكذلك وفاة الإسلام السياسي السني وخلق شرق أوسط جديد أفضل لشعوب المنطقة وسيذكر التاريخ أن محمد بن سلمان من أنقذ المنطقة”.

 

 

وتصريحات الحكيم، ليست مفاجئة للمتابعين فهو “متعود” على الدفاع عن إسرائيل، ويرجح كثيرون أنه “مكلف” بإطلاق مثل هذه التصريحات، مثله الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي، وقد كان الاثنان ضمن وفد سعودي زار إسرائيل قبل نحو عامين.

 

وقد دافع الحكيم في حوار مع “بي بي سي” عربية عن زيارته إلى إسرائيل و عن شعبها “الذي يحب السلام” ولام العرب على قول العكس.

 

 

ويبدو أن هذه التصريحات “تتناغم” مع موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي صرح لمحاوره في مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، والمعروف بأنه صهيوني خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي “أن الفلسطينيين والإسرائيليين لديهما الحق في العيش على أرضهما”، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن سلمان هاجم الفلسطينيين بشدة في اجتماع سري مع يهود وإسرائيليين في الولايات المتحدة.

 

وأكد نشطاء أن من يقف وراء هذا الوسم ودعمه هو سعود القحطاني وذبابه الإلكتروني، تمهيدا لصفقة القرن.

 

 

 