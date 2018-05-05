قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء السبت إن “جريمة نكراء” وقعت بحق مقاوميها أثناء متابعتهم حدثًا أمنيًا خطيرًا أعده الإحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب أنه “في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها الكتائب لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة”.

وتابعت “وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا في إطار متابعة هذه العملية وهذه الجريمة الكبيرة”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت استشهاد ستة مواطنين مساء اليوم جراء انفجار غربي المنطقة الوسطى بالقطاع.

وأفادت الوزارة بوصول ستة شهداء “أشلاء” وثلاثة مصابين جراء الانفجار.

وذكرت وزارة الصحة أن الشهداء هم: طاهر عصام شاهين (٢٩ عاما)، وسام أحمد أبو محروق (٣٧ عاما)، موسى إبراهيم سلمان (٣٠ عاما)، محمود وليد الأستاذ(٣٤ عاما)، محمود محمد الطواشي (٢٧ عاما)، محمود سعيد حلمي القيشاوي (27 عاما).