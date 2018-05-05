تواجه الممثلة التركية “سيلين شكرجي”، عقوبة الحبس لمدة من 4 أشهر وقد تصل إلى 4 سنوات بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذهبت “سيلين” إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها في القضية التي رفعت ضدها بسبب تغريدة كتبتها عبر حسابها على Twitter.

وأبدت “سيلين” والتي عرفت عربيا من خلال مسلسل “أحلام بريئة” ندمها وأسفها على إسائتها لأردوغان.

وقال محامي الممثلة التركية إنها عندما كتبت التغريدة لم يكن وقتها الرئيس رجب طيب أردوغان أصبح رئيسا لتركيا، وأن ما كتبته فهم بشكل خاطيء وهي كتبته بحسن نية بحسب موقع cnnturk.

وأجلت المحكمة النطق بالحكم لوقت آخر.

كانت سيلين كتبت تغريدة عام 2013 قالت فيها “المحتالون السارقون كلهم سيذهبون وبعد سنوات يصنع عنهم فيلما، وأطلب أن أمثل دور أمينة أردوغان”.