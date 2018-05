منع عناصر الشرطة الإيرانية فتاةً صعدت الى “عامود” من أجل مشاهدة مباراة رياضية.

واظهر فيديو عناصر الشرطة الذين تجمعوا في المكان وعمد أحدهم إلى شدّ الفتاة من رجلها لتقع أرضاً، وسط اعتراضات من قبل بعض المتواجدين في المكان.

وفي حين راح المتجمهرون يهتفون مؤيدين المرأة “المغامرة”، راح عناصر الشرطة يصرخون ويبعدونهم بالقوة.

وأطلق ناشطون إيرانيون على تويتر وسماً يدعو إلى مقاطعة المباريات الرياضية، وعدم دخول المدرجات #Banstadium، احتجاجاً على قمع السلطات الإيرانية للنساء، ومنعهن من الدخول إلى الملاعب الرياضية، وحضور المباريات.

پلیس وحشیانه این دختر را از بالای تیر برق پرتاب کرد پایین. ‌وقتی ما پشت درهای استادیوم قائمشهر کتک میخوریم کاش مردان نمی‌رفتن تو

This woman was trying to sneak into stadium but being forcefully kicked down by Police in Qaem Shahr.When we get beaten up men must #BanStadium pic.twitter.com/vZ1NpYLT78

— masih alinejad (@AlinejadMasih) May 2, 2018