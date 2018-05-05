عاد الداعية المصري المعروف الدكتور مبروك عطية، لإثارة الجدل من جديد في أحدث فتاويه التي حث فيها الرجال المتزوجين من نساء حمقاوات، بأن يمنعوا أطفالهم من الرضاعة ويحضروا لأطفالهم مُرضعة ذكية بالأموال، أو شراء لبن من الصيدلية، حتى لا تورث الأم الحماقة للطفل.. بحسب زعمه.

وقال “عطية” خلال برنامجه المذاع على فضائية “mbc مصر” إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- “نهى أن تُسترضع الحمقاء”.

وتابع موجهًا رسالة للرجال: “لو ابتليت بوحدة غبية ما تخليهاش ترضع ابنك”.

وأثارت العديد من الفتاوى لـ”عطية” في السابق جدلا واسعا في الأوساط المصرية، وكان أشهر تلك الفتاوى التي أدلى بها في سبتمبر 2017 وأكد فيها على أن الفن والسينما والموسيقى حلال، موضحا على أن الرقص الشرقي هو أبو الفنون.

وقال “عطية” في حوار أجرته معه صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية حينها في إجابته حول تحريم بعض الشيوخ للفن والسنما والغناء: “أنا لا أراها حراما على الإطلاق، وأرى أن الفن حلال وأن السينما والموسيقى حلال.

وتابع:”وأنا شخصيا كنت أدخل السينما، ودخلت أفلاما قديما مثل الحرافيش وثلاثية نجيب محفوظ، وأتذكر أننى فى شبابى ظللت أتشاور مع زملائى فى مدينة منوف لعدة أشهر قبل دخول فيلم “غابة من السيقان” لمحمود يس وميرفت أمين، ودخلناه وندمنا بعدها ندما شديدا، ليس لأنه حرام لكن لأننا كنا نحتاج الفلوس التى أنفقناها فى أشياء تخص دراستنا!!!!”.

وحول السؤال: حتى هذه النوعية من الأغاني حلال سماعها على الرغم من أن نقاد الفن أنفسهم يرفضونها؟ أجاب “عطية”: “طبعا حلال وليس بها أى شىء، ده واحد بيقسم الكلمات ويلحنها عشان الست تهز للراجل وتسعده، لكن المرأة التي لا تجيد الرقص الشرقي أكيد هتكون بتعرف تعمل أمور أخرى لإسعاد زوجها أيضا”.