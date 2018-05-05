كشف مصدرٌ لموقع (intouchweekly) أنّ مغني الراب”تيغا” يشكّ في أنّ ابنة حبيبته السابقة النجمة العالمية ​”كايلي جينر”، قد أنجبتها من حارسها الشخصي، وليس من حبيبها الحاليّ “ترافيس سكوت”.

وقال الموقع إنّ عدداً لا بأس به من الجمهور كذلك ادّعو أن الوالد الحقيقي هو حارسها الشخصي “​تيم شونغ​” وذلك بعد انتشار صورة تجمعهما جنبًا إلى جنب، حيث بدأوا بمقارنة ملامحه اليابانية بملامح الطفلة الصغيرة، ويبدو واضحًا التشاببه الكبير بينهما.

وفي الصورة، الطفلة تمتلك عيون مثل عيون شونغ، كما أن بشرتها نوعًا ما تميل إلى البياض، من جهة أخرى، لا وجود تشابه بينها وبين ترافيس سكوت على الإطلاق.