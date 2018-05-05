كشف المستشار القانوني وعضو رابطة “الشبهانة” البيئية والعضو في فريق قطر التوعوي مبارك بن زايد آل شهوان، عن قيام لجنة برئاسة مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية لنقل إبل الأمير تميم بن حمد آل ثاني ووالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من الأراضي السعودية إلى إيران.

وقال “آل شهوان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورا للجنة المسؤولة عن الأمر:” سوف يتم نقل أبل سمو الامير وسمو الامير الوالد من السعوديه لجمهورية ايران ،، وقام بالتنسيق سعادة حمد بن خليفه العطيه ،، شريفه على قولتهم اطلق من بعض العرب الي ما احترم الجيره”.

سوف يتم نقل أبل سمو الامير وسمو الامير الوالد من السعوديه لجمهورية ايران ،، وقام بالتنسيق سعادة حمد بن خليفه العطيه ،، شريفه على قولتهم اطلق من بعض العرب الي ما احترم الجيره pic.twitter.com/TGcJChcA27 — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) May 5, 2018

ويأتي هذا الإجراء بعد تصريح رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، إن “50 ألف رأس من الإبل يملكها قطريون، من بينهم تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة آل ثاني، تتواجد على أراضي المملكة ولم تتم مضايقتها”، بعد أن كانت السلطات القطرية قد فقدت الامل بها، وأنها قد تعرضت للمصادرة أو لقيت حتفها كغيرها من إبل القطريين التي قضت عطشا في أعقاب إغلاق الحدود بين البلدين من قبل السعودية.