خرجت في جزيرة “سقطرى” اليوم، السبت، مظاهرات نسائية حاشدة نددت بالتدخل الإماراتي السافر في شوؤن البلاد، والتحركات العسكرية الإماراتية في الجزيرة.

وحملت المتظاهرات صور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعلم اليمن وسط ارتفاع الأصوات ” بالروح بالدم نفديك يا يمن”.

وتأتي المظاهرة التي جابت شوارع مدينة حديبو، عاصمة سقطرى، بسبب التوتر المتفاقم بين أبوظبي والحكومة اليمنية، جراء سيطرة الأولى على مطار الجزيرة ومينائها، الأربعاء الماضي.

مظاهرة نسائية في محافظه ارخبيل #سقطرى

الان تحمل صور فخامه الرئيس #هادي ورفع العلم اليمني ويهتفن بالروح بالدم نفديك يايمن " pic.twitter.com/DecdsALY08 — علـي حاتم الشافـعـي (@ali_hatemm) May 5, 2018

وكانت مصادر حكومية يمنية، قالت أمس الجمعة، إن لجنة سعودية عليا وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات، الذي وصل ذروته بعد أن أرسلت الإمارات قوة عسكرية من أكثر من 100 جندي ودبابات، قامت بالسيطرة على أبرز المرافق السيادية في الجزيرة، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها وتدشين مرافق هناك.

وأكد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أمس أن اليمنيين «سيصونون أرضهم وجزرهم وسواحلهم في حدقات العيون ولن يفرطوا بذرة تراب واحدة”.

وكانت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية اتهمت الإمارات في تقرير لها بـ”احتلال سقطرى” ومحاول تحويلها إلى “إمارة ثامنة لها”.

وقد برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الممارسات الإماراتية على أرض جزيرة “سقطري” اليمنية بقوله إن الإمارات لها علاقات تاريخية وأسرية هناك.