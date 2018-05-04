تسببت عملية تعطل أنظمة في المملكة العربية ، الخميس، بحالة صدمة للمواطنين بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصرف في أموالهم وشراء احتياجاتهم من مأكل وملبس وغيره.

 

ومع حالة الصدمة التي انتابت المواطنين، خاصة مع وجود معلومات تؤكد حدوث عملية لأنظمة ابنوك والمطارات لم تسلم منها حتى أنظمة القر ووزارة الداخلية، لجأ السعوديون لموقع التدوين المصغر “تويتر” للحديث عن الأمر، ولكن بأسلوب ساخر جدا.

 

ودشن الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” ” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، سخر فيه السعوديين من الأمر ساردين بعض المواقف الساخرة التي من الممكن أن يتعرضوا لها بسبب هذا التعطيل، في حين لجأ آخرون للتذكير بنعمة “الأمن والأمان”.

وكانت الصرافات الآلية ونقاط البيع على مستوى المملكة قد أصيبت بشلل تام بعد تعطلها ليوقف ما يزيد عن 13.8 مليون بطاقة صرف آلى عن العمل، في وقت أفادت فيه مصادر أن الأمر ناتج عن عملية اختراق وتهكير.

 

وأجبر هذا الخلل العديد من المواطنين للعودة من جديد للشيكات التجارية كونه الحل الوحيد لإجراء تعاملاتهم التجارية بعدما توقفت الأجهزة الإليكترونية عن العمل.