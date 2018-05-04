تسببت عملية تعطل أنظمة صرافات البنوك في المملكة العربية السعودية، الخميس، بحالة صدمة للمواطنين بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصرف في أموالهم وشراء احتياجاتهم من مأكل وملبس وغيره.

ومع حالة الصدمة التي انتابت المواطنين، خاصة مع وجود معلومات تؤكد حدوث عملية اختراق إلكتروني لأنظمة ابنوك والمطارات لم تسلم منها حتى أنظمة القر ووزارة الداخلية، لجأ السعوديون لموقع التدوين المصغر “تويتر” للحديث عن الأمر، ولكن بأسلوب ساخر جدا.

ودشن الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #تعطل_الصرافات ” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، سخر فيه السعوديين من الأمر ساردين بعض المواقف الساخرة التي من الممكن أن يتعرضوا لها بسبب هذا التعطيل، في حين لجأ آخرون للتذكير بنعمة “الأمن والأمان”.

#تعطل_الصرافات شكلهم سحبوا فلوسنا وبيسددون ديون الهلال — ابدولرهمان (@24D7me) ٣ مايو ٢٠١٨

#تعطل_الصرافات واللي تعشى بمطعم يوم جا يحاسب مافيه صراف

ولعدم الثقه ارسلو معنا هندي المطعم😂 وطلعنا ندور صراف وخمس صرافات ندورها بالرياض وكلها عطلانه عاد الحين رجعنا المطعم يشوفون لهم حل عاد ماندري نغسل مواعينهم ولا وش السواة؟😐😐 — جنتل مانه🔥 (@2331Moon) ٣ مايو ٢٠١٨

#تعطل_الصرافات نطالب بتمديد الويكند .. اليوم مايحسب ماسوينا شي — عاصم#20 (@Aasem_) ٣ مايو ٢٠١٨

#تعطل_الصرافات ..بعثنا الولد يجيب عشى لضيوف عندنا واتصل .مافيه شبكة وكل اهل البيت مامعهم كاش وتسلفنا من الضيوف لدفع المبلغ. — دهام حبيب أباقرين (@s8er888) ٣ مايو ٢٠١٨

صلحت جوالي وركب معي صاحب المحل يبي فلوسه ومريت عبيت بنزين وركب معي الهندي وقضيناها سواليف وتعرفنا على بعض وعلى الفره #تعطل_الصرافات — عبدالعزيز بن فهد (@hgdsajj) ٣ مايو ٢٠١٨

انا تعشيت في مطعم ويوم جيت بحاسب قال بعافيه ما يحتاج العشاء علينا . اثري الصرفات متعطله وهو يكذب علي 💔💔😂😂😂😂وانا ادعي لهم . #تعطل_الصرافات — لا تجادلني (@m3_f16) ٣ مايو ٢٠١٨

انحرجت جدا 😊☺عازمه بنات اخوي ع المقهى ومتعطله شبكه السحب الالي .. وحاسبوا عني الضيوف

المشكله اني لا استهوي حمل النقود 💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️ #تعطل_الصرافات — نوف آل ماضي (@nouf19829) ٣ مايو ٢٠١٨

وكانت الصرافات الآلية ونقاط البيع على مستوى المملكة قد أصيبت بشلل تام بعد تعطلها ليوقف ما يزيد عن 13.8 مليون بطاقة صرف آلى عن العمل، في وقت أفادت فيه مصادر أن الأمر ناتج عن عملية اختراق وتهكير.

وأجبر هذا الخلل العديد من المواطنين للعودة من جديد للشيكات التجارية كونه الحل الوحيد لإجراء تعاملاتهم التجارية بعدما توقفت الأجهزة الإليكترونية عن العمل.