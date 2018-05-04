رد وزير الرياضة والشباب اليمني نايف البكري على التدخل الإماراتي السافر، واحتلال جزيرة “سقطرى” بنشر قوات تابعة للإمارات بالجزيرة والسيطرة على المنشآت الحيوية هناك.

ودون “البكري” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”كشف التفاف ابناء الوطن حول الحكومة الشرعية في محافظة ارخبيل سقطرى وحفاوة الاستقبال ان اليمنيين سيصونون ارضهم وجزرهم وسواحلهم في حدقات العيون ولن يفرطوا بذرة تراب واحدة.”

وتابع مشيدا بالتظاهرات المنددة بالتدخل الإماراتي:”كشفت الجماهير من خلال مهرجاناتها الحاشدة الداعمة للشرعية ورفع صورة فخامة الرئيس هادي ان نبضها يمنيا وطننا.”

كشف التفاف ابناء الوطن حول الحكومة الشرعية في محافظة ارخبيل سقطرى وحفاوة الاستقبال ان اليمنيين سيصونون ارضهم وجزرهم وسواحلهم في حدقات العيون ولن يفرطوا بذرة تراب واحدة.

كشفت الجماهير من خلال مهرجاناتها الحاشدة الداعمة للشرعية ورفع صورة فخامة الرئيس هادي ان نبضها يمنيا وطننا. pic.twitter.com/rXfDzPi56g — نايف البكري (@naife_albakry) ٤ مايو ٢٠١٨

وتأتي تصريحات الوزير اليمني في ظل احتقان كبير تشهده جزيرة “سقطرى”، عقب إنزال الإمارات قوات عسكرية كبيرة وانتشارها في مطار وميناء الجزيرة، كرد على زيارة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها عدة أيام من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر حكومية يمنية إن لجنة سعودية عليا وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات، الذي وصل ذروته اليومين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن وصول اللجنة المذكورة جاء بعد تواصل بين “هادي” مع القيادة السعودية، ووضعها أمام الإشكال الحاصل.

وبدأ الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات يتفاقم منذ عام، بعد إقالة “هادي” لمحافظ عدن المحسوب على أبوظبي، عيدروس الزبيدي، فيما اتهم عدد من الوزراء في الحكومة الشرعية، لأول مرة، الأشهر الماضية، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.

وتتمتع سقطرى بموقع إستراتيجي هام في المحيط الهندي على مدخل مضيق عدن، وتمتلك شريطاً ساحليا يبلغ طوله 300 كم.