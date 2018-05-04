قالت جريدة “ستراتيجيك كلتري” إن حاملات الطائرات الأمريكية ستفاجأ في حالة حدوث نزاع، بوجود صاروخ “إكس-32” الروسيّ.

ويستطيع صاروخ “إكس-32” أن يفجر المفاجأة لأن وسائط الدفاع الجوي التي تمتلكها الولايات المتحدة لا تقدر على إسقاطه.

ويصعد صاروخ “إكس-32” بعدما يتم إطلاقه إلى ارتفاع يقارب 40 كيلومترا، ثم ينقضّ على هدف محدد بسرعة هائلة يمكن أن تصل إلى 5400 كيلومتر في الساعة.

ويستطيع صاروخ “إكس-32” أن يحمل رأساً نووياً.

ويرى خبراء الغرب أن هذا السلاح الذي ستحمله قاذفات قنابل متطورة من نوع “تو-22” سيغير قواعد اللعبة في كل مسارح العمليات الحربية.