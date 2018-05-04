كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية، وقعت اتفاقا مع الفاتيكان، يقضي ببناء كنائس للمصلين المسيحيين الذين يعيشون في الدول الإسلامية من ضمنها المملكة.

وقالت إن الصفقة تحدثت عنها وسائل إعلام في الشرق الأوسط، أكدت أن السعودية والفاتيكان اتفقا على أن تساعد الحكومة في المملكة المصلين المسيحيين على العبادة في كنائس جديدة في الدول الإسلامية.

وجاء الاتفاق بحسب الصحيفة خلال زيارة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان، الكاردينال الفرنسي جان-لوي توران، للسعودية، الذي اجتمع مع العائلة المالكة هذا العام.

وقالت إن الاتفاق تم بين الكاردينال توران والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى، الأول من نوعه في التاريخ السعودي.بحسب “عربي21”

ولم يصدر تأكيد فوري من الفاتيكان، والسعودية.

يشار إلى أن السعودية لا توجد فيها كنائس مسيحية، إذ تعد البلد الوحيد في المنطقة بلا كنائس.