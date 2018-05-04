شنت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على الإمارات وحكامها بعد سيطرة قواتها في اليمن على المرافق السيادية والحيوية بجزيرة “سقطرى” في صورة أقرب للاحتلال.

ووصفت “كرمان” الإمارات بـ”الدويلة الزجاجية” التي تمعن في إهانة اليمن.

ودونت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”القوات الإماراتية بمطار سقطرى ترفض السماح للحكومة اليمنية بالمغادرة!! تمعن هذه الدويلة الزجاجية في اهانة #اليمن العظيم ولامحيص من تعليمها الأدب، وإنهاء تواجدها في اليمن.”

القوات الإماراتية بمطار سقطرى ترفض السماح للحكومة اليمنية بالمغادرة!!

تمعن هذه الدويلة الزجاجية في اهانة #اليمن العظيم

ولامحيص من تعليمها الأدب، وإنهاء تواجدها في اليمن. — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ٤ مايو ٢٠١٨

وكانت الإمارات أرسلت اليومين الماضيين قوة عسكرية، سيطرت على أبرز المرافق السيادية في الجزيرة، كرد على زيارة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها عدة أيام من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية.

وتتألف القوة من 100 جندي ودبابات سيطرت على مطار الجزيرة والميناء، وأزاحت الموظفين اليمنيين، حسب المصادر.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أدرجت الجزيرة في يناير 2018 ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر.

وبدأ الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات يتفاقم منذ عام، بعد إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ عدن المحسوب على أبوظبي، عيدروس الزبيدي، فيما اتهم عدد من الوزراء في الحكومة الشرعية، لأول مرة، الأشهر الماضية، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.

يشار إلى أن عدد سكان سقطرى يبلغ نحو 150 ألف نسمة، ويعيشون على عائدات السياحة التي تراجعت كثيرا، فضلا عن صيد الأسماك وبيع منتجات مثل اللبان والصبر والمر والبخور، إضافة إلى أنواع مختلفة من عسل النحل، وبعضها نادر جدا ولا يُنتج في أي مكان آخر من العالم.