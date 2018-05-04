كشف المغرد الشهير “بوغانم” نقلا عن مصادر مطلعة، بأن حالة الخلل التقني التي أصابت أنظمة مطار الملك خالد بالسعودية وامتدت لتصل البنوك الخميس، لم تتوقف إلى هذا الحد، بل تجاوزته إلى أنظمة القصر ووزارة الداخلية، مؤكدا وجود عملية اختراق أو تهكير استهدف السعودية.

وقال “بوغانم” في تدوينات له عبر حسابه لموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تعطل سستم مطار الملك خالد وتعطل جميع اجهزة الصراف الآلي في السعوديه يبدو بأنه هجوم الكتروني على السعوديه دليم… شخبار الامن السيبراني اللي جالس تهايط في”.

تعطل سستم مطار الملك خالد وتعطل جميع اجهزة الصراف الآلي في السعوديه يبدو بأنه هجوم الكتروني على السعوديه دليم… شخبار الامن السيبراني اللي جالس تهايط فيه..(😂)..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) ٣ مايو ٢٠١٨

وكشف في تدوينة أخرى:” المعلومات التي وردتني منذ قليل حتى اجهزة القصر تم اختراقها وجميع البيانات السريه الخاصه بوزارة الداخليه السعوديه وهذا ماجعل محمد بن سلمان يشتط غضبا” على دليم وضربه مازلت اقول هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى”.

المعلومات التي وردتني منذ قليل حتى اجهزة القصر تم اختراقها وجميع البيانات السريه الخاصه بوزارة الداخليه السعوديه وهذا ماجعل محمد بن سلمان يشتط غضبا” على دليم وضربه مازلت اقول هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى — بوغانم (@hassanalishaq73) ٣ مايو ٢٠١٨

وكانت مصادر إعلامية سعودية قد كشفت الخميس عن حدوث خلل فني بأجهزة الجوازات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أدى إلى تأخير إقلاع بعض الرحلات الدولية وتكدس مئات المسافرين.

كما أصيبت الصرافات الآلية ونقاط البيع على مستوى المملكة بشلل تام استمر ليوقف ما يزيد عن 13.8 مليون بطاقة صرف آلى عن العمل.

وأجبر هذا الخلل العديد من المواطنين للعودة من جديد للشيكات التجارية كونه الحل الوحيد لإجراء تعاملاتهم التجارية بعدما توقفت الأجهزة الإليكترونية عن العمل.