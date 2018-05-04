وجهت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس” آنيا الأفندي، رسالةً إلى الفريقين الإماراتي والبحرين، الذين يشاركان في سباق “جيرو إيطاليا” للدراجات، الذي تستضيفه إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاحتلالها فلسطين.

وكتبت “الأفندي” تغريدةً على حسابها في تويتر وقالت: “اتمنى من الفريق الإماراتي والبحرين…ان يبلغا الكيان الصهيوني الذي يستضيفهم اننا ….عائدون….وان القدس لنا. …تزامنا مع مسيرات العودة”.

اتمنى من الفريق الإماراتي والبحرين…ان يبلغا الكيان الصهيوني الذي يستضيفهم اننا ….عائدون….وان القدس لنا. …تزامنا مع مسيرات العودة pic.twitter.com/EZo21WQrPa — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) ٤ مايو ٢٠١٨

ونُشِرَت صور للفريق الإماراتي المشارك في المسابقة، ظهر فيها أعضاء الفريق وبكل وقاحة مبتسمين وفرحين بما يقومون به من رقص على دماء الشهداء الذي سقطوا في سبيل تحرير فلسطين من الاحتلال.

وشارك فريق الإمارات بكل تجهيزاته في السابق وتابعت المتسابقين سيارات خاصة لحمل معداتهم تحمل اسم الإمارات على طول مسار السباق.

وللمرة الأولى في تاريخ السباق تقام فعالياته خارج أوروبا بنسخة 101 وتشارك البحرين أيضا إلى جانب الإمارات في السباق.