تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس نادي الإبل في السعودية فهد بن حثلين يعلن فيه ترحيبه بمشاركة إبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آ ثاني ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل المقرر إقامته في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال “ابن حثلين” في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، إن “مهرجان الملك عبد العزيز هو للجميع وليس للسعوديين فقط”، موضحا أنه “حاضنة لجميع ملاك الإبل في العالم”، على حد قوله.

وحول مشاركة الإبل القطرية في المهرجان، قال “ابن حثلين” إنه “مرفوض أي مضايقات للإخوة في قطر وعلى رأسهم الشيخ تميم والشيخ حمد بن خليفة”، معتقدا بأن الوضع السياسي القائم هو “أمر آخر”.