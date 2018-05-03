في أول تصريح رسمي على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول قيام الحكومة السودانية بإبلاغ القيادة السعودية برغبتها سحب جنودها من اليمن، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني الفريق أول علي سالم ان السودان يقيم مشاركته في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال “سالم” في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”: نحن هذه الأيام نعكف على دراسات وتقييم عن مشاركة القوات السودانية في اليمن، وتشمل جوانب مختلفة سلبيات وإيجابيات المشاركة ومن ثم يتم اتخاذ قرار يعود لمصلحة البلد واستقراره وفي نفس الوقت الوفاء بالتزاماتنا الإقليمية والدولية”.

وأوضح الوزير السوداني بأن هناك دراسة تعدها هيئة الأركان والقوات المشتركة حول الأمر، متوقعا الانتهاء منها قريباً.

وتصاعدت المطالبة بسحب القوات السودانية من اليمن بعد أن نصب لها الحوثيون الشيعة كمينا شمال البلاد، مطلع نيسان/إبريل الفائت، قتل فيه عشرات من الجنود السودانيين، وفق موقع المسيرة التابع للحوثيين.

وتشارك القوات السودانية ضمن تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 .ويقوم هذا التحالف بعمليات عسكرية جوية وبرية في أنحاء اليمن تأييداً للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة جماعة أنصار الله “الحوثيين”.

وكانت صحيفة “أخبار اليوم” السودانية قد أكدت قبل يومين على وجود “اتجاه قوي لسحب القوات السودانية من حرب اليمن”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة: “بروز اتجاه قوي لدى قيادات الدولة لسحب القوات السودانية من حرب اليمن، بعد مشاركتها وفق أسباب قوية منها لحماية الأراضي المقدسة (في السعودية)، ووقف المد الإيراني في المنطقة”.

وأوضحت الصحيفة أن أسبابا دفعت لبروز الاتجاه بسحب القوات منها: “تطاول أمد الحرب، وتأثيرها السلبي على العلاقة بين الشعبين اليمني والسوداني، والأجندة الخاصة لبعض المشاركين في الحرب على اليمن”، دون أن تسمّهم.