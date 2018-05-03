احتفى مناصرو تيار المستقبل اللبناني بالجولة التي يجريها رئيس الوزراء سعد الحريري في صيدا، أمس الأربعاء، حيث عمدوا إلى طلاء الجِمال والخراف باللون الأزرق، المميز لشعار تيار المستقبل، لنحرها أمام المسؤولين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحريري اليوم بجولة في صيدا، حيث كان في استقباله حشود شعبية بالورود وفرق الموسيقى الشعبية، إلا أن طلاء الحيوانات باللون الأزرق أثار استياء بعض المستخدمين وهو ما عبرت عنه تعليقاتهم على الصور المتداولة.

@saadhariri دولة الرئيس كيف تقبلون ما فعلوه بالحيوانات ومدى الاذى التي يتعرضون لها فهل من اجمل منها بلونها الحقيقي ويا ريت تصدرون بيانا تشجبون هذا الامر

# جمل_ازرق #خروف_ازرق pic.twitter.com/6PrStx7aGT — Roger Saad (@iubito1) ٢ مايو ٢٠١٨

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بيانا نقله موقع lebanondebate قال فيه: خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لصيدا، قام بعض المواطنين المتحمسين، وبمبادرة فردية منهم، بطلاء جمل وبعض الخرفان باللون الأزرق. وأدى نشر هذه الصور إلى إبلاغ جمعية “أنيمالز ليبانون” مشكورة، مكتب الرئيس الحريري بالأمر، ما استدعى اتصالات لشكر المواطنين على عاطفتهم، مع التمني عليهم بالتعبير عن هذه المحبة بوسائل أخرى لا تتعارض مع مبدأ الرفق بالحيوان، الذي يعتبر الرئيس الحريري من المتمسكين به، بشهادة الجمعية نفسها، وهو ما اقتضى التوضيح”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وموقع “يوتيوب” قد تداولت، في وقت سابق، مقطع فيديو أظهر لحظات ذعر لأنصار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال مهرجان انتخابي له في شمال لبنان.