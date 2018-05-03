قال الداعية عدنان إبراهيم، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد على موقفه الثابت من الإسلام، مبيناً أنه ينطوي على أحلام كبيرة في المملكة العربية السعودية وحقق ” ما كنا نحلم فيه”.

وفي لقاء ضمن برنامج “ياهلا” عبر قناة روتانا خليجية، اثنى ابراهيم على الخطوات التي اتخذها ولي العهد السعودي مؤخراً، قائلاً بأنه لم يشهد أي بلد عربي في مئة سنة الماضية تغيرات كما حدث في العامين الماضيين بالسعودية.

وتابع “من يتهم السعودية بالتقصير الديني فعليه أن يراجع نفسه، المملكة أنفقت المليارات في خدمة الدين”.

وتراجع عدنان ابراهيم عن موقفه المؤيد لإيران، واصفاً الأخيرة بأنها تلعب “سياسة قذرة”، ومقراً على نفسه بأنه كان مغفلاً سياسياً .

وكشف أنه التقى مؤخراً وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مضيفاً:” والله ما وجدت فيه إلا وعياً، وأدبا، وحرصا على الأمة، وحرصا على الدين”.

الجدير بالذكر أن هيئة كبار علماء السعودية حذرت سابقا من نشر أفكار عدنان إبراهيم، داعية العلماء للرد على ما يطرحه من معتقدات وأفكار.

يشار أن محاور الداعية ابراهيم هو الإعلامي السعودي أحمد العرفج، المعروف بمواقفه الداعية للتطبيع مع إسرائيل ومحاربة الإسلاميين والانفتاح في المملكة.

ويعتبر عدنان ابراهيم من الدعاة المثيرين للجدل، حيث وصف في حوار سابق مع الإعلامي العرفج الموسيقى بأنها أطيب الطيبات.