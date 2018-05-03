أثارت “التحلية” التي قدّمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنظيره الياباني شينزو آبي، بعد مأدبة الغداء التي جمعتهما رفقة زوجتيهما، حالة من السخرية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

فقد قدم “نتنياهو”، كعكة مصنوعة من الشكولاتة على شكل حذائين وبهما قطع من الحلوى، ما أثار دهشة الضيوف.

وبحسب موقع “المصدر” الإسرائيلي: “كان الحذاءان لامعين، سوداويين، ومميزين، وحتى أن حلوى شوكولاطة كانت مخبأة في الحذاءين. ولكن ما زالت التحلية مثيرة للاهتمام لأن رئيسي الحكومة تناولا الشوكولاطة الموضوعة في الحذاءين. لحسن الحظ، كان الحذاءان مصنوعان من الشوكولاطة.”