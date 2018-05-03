أثار تقرير قدمه رئيس نادي الهلال السعودي سامي الجابر لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ حول الديون المستحقة على النادي غضب الجماهير “الهلالية”.

وقدم سامي الجابر تقريرًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، يفيد بأن الهلال يواجه احتمالية عدم حصوله على الرخصة الآسيوية إذا لم يسدد ١١٥ مليونًا قبل يوم 30 يونيو/حزيران من العام الجاري.

وتعبيرا عن الغضب، دشن ناشطون هلاليون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي ” تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، صبوا فيه جام غضبهم على رئيس النادي سامي الجابر مطالبين برحيله، مستنكرين حديثه عن الديون المستحقة على النادي، مشيرين إلى أنه كان من الأجدى به عدم تسلم رئاسة النادي إذا لم يكن قادرا على حل مشاكله.

#رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي استلمت الهلال من المنصة ياسامي وجاي الحين تقول ديون ومشاكل ليه تستلم النادي ؟؟؟؟ — Abu naif (@mnaif) May 2, 2018

اول مره اشعر بإن الهلال يمضي للخلف ليس الي الامام ولا اخفيكم اني بدات اكره سامي #رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي — بدر الحربي 👑 (@bbdor56) May 2, 2018

#رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي استلمت الهلال من المنصه واول اسبوع بديت تهايط وتتجول بين الاندية

والحين بدية تقدر الاعذار وتصيح في البرامج

مافي ادارة سابقة طلعت تشتكي من اللي قبلها اذا منت قدها ارحل لابارك الله فيك

ورجال الهلال كثير — روان 🇸🇦 (@R__8a6) May 3, 2018

#رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي

رجال الهلال فوق الجميع

لم يعتاد الهلال على اسلوب البكائيات والتحكم بالريموت من قبل( البعض ) نقول رحيلك مطلب. — بندر 🇸🇦 (@bandar7ii) May 2, 2018

#رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي فوق الخمسين سنه #الهلال لم يعاني من أزمة ماليه او عقوبات بسبب تأخيرات ماليه ، اعضاء الشرف وقفوا ودعموه بكل ما لديهم .. ومانعيشه الان هو تشويه لسمعتهم يا سامي

: الهلال غني برجالاته 💙. — # _سلطان_💙 (@pYTq5yYw3kvlBmp) May 2, 2018

#رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي@SamiAlJaber منت بواصل مواصيل نواف بن سعد دفع من جيبه الخاص فوق 250 مليون كل شي جربته في الهلال باقي تحرس الهلال

اداري وحطوك اداري

مدرب وحطوك مدرب

ورئيس وجيت رئيس ودعمك الجمهور ماكملت شهرين وخذلت الجماهير كلها بتصاريح انت دميه بيده !! — محمد #الملكي💙 (@moohed90) May 2, 2018

رحيلك مطلب سلبياتك اصبحت اكثر من الايجابيات منها:

– دياز ينتظرك ترفع السماعه وانت تفاوض سكولاري

– مامر رئيس على الهلال تصريحاته كذا

– انت ياسامي اقوال ليس افعال@SamiAlJaber #رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي — مشعل الهلالي (@SFC_1957) May 2, 2018

#رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي

كلاعب احببناك وانتهى

كإداري

احترمناك وكفى

كمدرب دعمناك وأصابنا مااصابنا

اما كرئيس فارحل غير مأسوف عليك — زعيم اسيا (@nashba2016) May 2, 2018

من متى يجي رئيس للهلال يتكلم عن الهلال بهالسوء ؟

تعودنا ان رؤساء الهلال يعملو ب صمت .. نعرف ان لكل فريق ديون بس تقول ان فيه ١٧٠ مليون مختفيه ذا فيها اتهام صريح ل وجه السعد !!!.

جالس يخدم ال الشيخ فالهلال مو جالس يخدم الهلال !

ارحل يا سامي💙. #رحيل_سامي_الجابر_مطلب_هلالي — نجّمة . (@_3sha0) May 3, 2018

وكان وكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية رجاء السلمي قد أكد أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجّه بفتح تحقيق في تراكم ديون نادي الهلال.

وقال “السلمي” في تصريحات تلفزيونية: “هناك اجتماع بين آل الشيخ وسامي الجابر من أجل إيضاح بعض الأمور المالية الخاصة بالنادي”.

وأوضح أن “تركي آل الشيخ وجّه بفتح تحقيق حول سبب تراكم ديون الهلال”.

وأكد على أنه “سيكون هناك اجتماع مع تركي آل الشيخ وجميع رؤساء الأندية الذين تم تعيينهم وسيقدم كل رئيس نادٍ تقريرا شاملا لإيضاح المتطلبات”.