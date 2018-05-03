أثار تقرير قدمه رئيس نادي السعودي لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ حول الديون المستحقة على النادي غضب الجماهير “الهلالية”.

 

وقدم سامي الجابر  تقريرًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، يفيد بأن الهلال يواجه احتمالية عدم حصوله على الرخصة الآسيوية إذا لم يسدد ١١٥ مليونًا قبل يوم 30 يونيو/حزيران من العام الجاري.

 

وتعبيرا عن الغضب، دشن ناشطون هلاليون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” ” تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، صبوا فيه جام غضبهم على رئيس النادي سامي الجابر مطالبين برحيله، مستنكرين حديثه عن الديون المستحقة على النادي، مشيرين إلى أنه كان من الأجدى به عدم تسلم رئاسة النادي إذا لم يكن قادرا على حل مشاكله.

وكان وكيل الهيئة العامة للرياضة رجاء السلمي قد أكد أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجّه بفتح تحقيق في تراكم ديون نادي الهلال.

 

وقال “السلمي” في تصريحات تلفزيونية: “هناك اجتماع بين آل الشيخ وسامي الجابر من أجل إيضاح بعض الأمور المالية الخاصة بالنادي”.

 

وأوضح أن “تركي آل الشيخ وجّه بفتح تحقيق حول سبب تراكم ديون الهلال”.

 

وأكد على أنه “سيكون هناك اجتماع مع تركي آل الشيخ وجميع رؤساء الأندية الذين تم تعيينهم وسيقدم كل رئيس نادٍ تقريرا شاملا لإيضاح المتطلبات”.