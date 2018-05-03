ردت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية على قرار محكمة الجنايات بإدراجها على قائمة الإرهاب بالإضافة إلى أكثر من1529 اسما آخر، مؤكدة بأن الاتهامات غير منطقية وجاءت لخدمة الصهيونية.

وقالت في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”إن الحكم المسيس الصادر يوم 19 ابريل 2018 من محكمة جنايات القاهرة والقاضي بإدراج اسمي في قائمة اشتملت على 1529 اسما لمصريين بدعوى كونهم إرهابيين، هو قرار يهدف إلى الانتقام من مناهضي الإنقلاب العسكري الإرهابي, صادر من قضاء معدوم الاستقلال صار منذ الإنقلاب أداة لخدمة طغمة انقلابية تمارس الإرهاب ضد الشعب”.

وأضافت “عرابي” قائلة: “إن القرار اشتمل على اتهامات متهافتة لا يقبلها منطق ولا تقوم على أي دلائل كما يجرم التعبير عن الرأي السياسي ويعتبر مناهضة الانقلاب “ارهاباً” هذا فضلاً عن اشتماله على اسم الرئيس محمد مرسي والذي جرى اختطافه والانقلاب ضده مما يؤكد أن عصابة الانقلاب من ناحية, تسعى لتجفيف الواقع السياسي وتدمير خصومها السياسيين وهي من ناحية أخرى اصيبت بالسعار ضد كل من يناهض الجرائم الارهابية التي ترتكبها”.

وأعربت “عرابي” عن اندهاشها من هكذا اتهام، موضحة أنها تمارس عملاً صحفياً إعلامياً لا يمكن لأي جهة مهما كانت موتورة أن تصنفه كعمل إرهابي, إلا إذا بلغت المراحل القصوى من فقدان العقل والاتزان.

واختتمت “عرابي” تدوينتها قائلة:”أؤكد أن هذا القرار هو محاولة يائسة من عصابة الإنقلاب لإخراس أي صوت يفضح مجازرهم الوحشية بحق الشعب. وأؤكد على استمراري ان شاء الله في فضح الممارسات الاجرامية لعصابة العسكر دون اعتبار لأحكامهم أو قراراتهم, كما ادعو الشعب إلى الاستمرار في الثورة حتى عودة الرئيس المنتخب وإنهاء هذه الحقبة الانقلابية البغيضة من تاريخ مصر.”