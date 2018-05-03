أكد ناشطون كويتيون توجه بطاريات دفاع جوي من طراز باتريوت من الكويت إلى السعودية، حيث قاموا بنشر مقطع فيديو يظهر البطاريات خلال توجهها للمملكة، مشيرين إلى ان المنطقة ربما تشهد حدثا هاما.

وقال الأكاديمي الكويتي عبد الله بن عازب في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الفيديو:” باتريوت الكويت في طريقه للسعودية.. هذا مؤشر على أحداث جسام تنتظر المنطقة.. نحن ومالنا وسلاحنا فداء لأرض الحرمين، السعودية عمقنا وبيتنا الكبير وقطر أهلنا”.

وأضاف قائلا:” السعودية وقطر عينان في رأس كل كويتي، حفظ الله بلاد الحرمين من كل مكروه، حفظ الله كعبة المضيوم من كل مكروه”.

🇰🇼باتريوت الكويت في طريقه للسعودية🇸🇦

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هذا مؤشر على أحداث جسام تنتظر المنطقة

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▪️نحن ومالنا وسلاحنا فداء لأرض الحرمين

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السعودية عمقنا وبيتنا الكبير وقطر أهلنا🇶🇦

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السعودية وقطر عينان في رأس كل كويتي

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حفظ الله بلاد الحرمين من كل مكروه

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حفظ الله كعبة المضيوم من كل مكروه pic.twitter.com/c26zAoCyd7 — د. عبدالله بن عازب (@ama4425) May 2, 2018

كما تداول ناشطون صورة ترصد لحظة عبور بطاريات الباتريوت معبر “الخفجي” الحدودي بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه التعزيزات التي طلبتها المملكة من الكويت في ظل توقعات بتصعيد كبير من قبل الحوثيين في أعقاب مقتل رئيس المجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد بغارة جوية للتحالف.

وكان “الصماد” قد توعد السعودية قبل مقتله بأيام بأن عام 2018 سيكون عام “باليستي بامتياز”، في إشارة لتصعيد مرتقب من قبل الحوثيين.