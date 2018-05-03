في تطاول جديد على السيادة اليمنية ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وتأكيدا على وصفها بأنها قوة احتلال، كشف الكاتب الصحفي اليمني ومدير عام قناة “بلقيس” أحمد الزرقة، بأن تنظم طيران إلى جزيرة “سقطرى” اليمنية وتمنح القادمين إليها تأشيرة إماراتية.

 

وقال “الزرقة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شركة طيران إماراتية تدعى روتانا تنظم رحلات طيران أسبوعية إلى سقطرى منذ أبريل ٢٠١٧ بدون علم الحكومة او موافقتها .. وتمنح فيز إماراتية لزيارة الجزيرة .. #عيال_زايد_لصوص_العصر”.

ويأتي هذا الكشف في وقت دفع فيه نظام أبو ظبي بقوات عسكرية ضخمة الى جزيرة سقطرى الأربعاء بعد تصاعد التوتر مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

وأوضحت مصادر إعلامية ومحلية عن وصول 3 طائرات حربية وسفينة محملة بالأسلحة الثقيلة والدبابات الى جزيرة سقطرى قادمة من .

 

واشارت المصادر الى ان هذه القوات وصلت بشكل مفاجئ وانتشرت في مطار سقطرى وطردت القوات الموالية لحكومة هادي.

 

وكان رئيس حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر قد زار جزيرة سقطرى خلال الأيام الماضية  ،الأمر الذي دفع الإمارات لإستقدام قوات جديدة لفرض سيطرتها على الجزيرة وطرد القوات الموالية لهادي.

 

من جانبهم، عبر ناشطون عبر موقع “تويتر” عن غضبهم مما تفعله الإمارات في الجزيرة الغنية، مؤكدين بأن ما تفعله يمثل سلطة احتلال، مطالبين الحكومة الشرعية بضرورة وقف الإمارات عند حدها.