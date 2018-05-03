في تطاول جديد على السيادة اليمنية ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وتأكيدا على وصفها بأنها قوة احتلال، كشف الكاتب الصحفي اليمني ومدير عام قناة “بلقيس” أحمد الزرقة، بأن أبو ظبي تنظم رحلات طيران إلى جزيرة “سقطرى” اليمنية وتمنح القادمين إليها تأشيرة إماراتية.

وقال “الزرقة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شركة طيران إماراتية تدعى روتانا تنظم رحلات طيران أسبوعية إلى سقطرى منذ أبريل ٢٠١٧ بدون علم الحكومة او موافقتها .. وتمنح فيز إماراتية لزيارة الجزيرة .. #عيال_زايد_لصوص_العصر”.

شركة طيران إماراتية تدعى روتانا تنظم رحلات طيران أسبوعية إلى سقطرى منذ أبريل ٢٠١٧ بدون علم الحكومة او موافقتها ..

وتمنح فيز إماراتية لزيارة الجزيرة ..#عيال_زايد_لصوص_العصر — أحمد الزرقة (@AhmadALzurqa) May 2, 2018

ويأتي هذا الكشف في وقت دفع فيه نظام أبو ظبي بقوات عسكرية ضخمة الى جزيرة سقطرى الأربعاء بعد تصاعد التوتر مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأوضحت مصادر إعلامية ومحلية عن وصول 3 طائرات حربية وسفينة محملة بالأسلحة الثقيلة والدبابات الى جزيرة سقطرى قادمة من الامارات.

واشارت المصادر الى ان هذه القوات وصلت بشكل مفاجئ وانتشرت في مطار سقطرى وطردت القوات الموالية لحكومة هادي.

وكان رئيس حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر قد زار جزيرة سقطرى خلال الأيام الماضية ،الأمر الذي دفع الإمارات لإستقدام قوات جديدة لفرض سيطرتها على الجزيرة وطرد القوات الموالية لهادي.

من جانبهم، عبر ناشطون عبر موقع “تويتر” عن غضبهم مما تفعله الإمارات في الجزيرة الغنية، مؤكدين بأن ما تفعله يمثل سلطة احتلال، مطالبين الحكومة الشرعية بضرورة وقف الإمارات عند حدها.

في أسلوب لا تفعله سوى قوى احتلال، ١٠٠ جندي إماراتي يصلون سقطرى، ويطردون أمن المطار. وصول الاماراتيين ياتي بالتزامن مع زيارة تقوم بها الحكومة الى سقطرى…! لماذا هذه القوة وسقطرى لا تشهد اي أحداث أمنية..! الامارات دولة احتلال في #اليمن https://t.co/OOwhd3RMIC — هشام الزيادي (@HeshamAlziady) May 2, 2018

أكثر من 100 جندي إماراتي يصلون إلى جزيرة سقطرى مع أربع مدرعات وأسلحة مختلفة بدون موافقة يمنية وتطرد القوات اليمنية التي تحمي المطار.

هذه عصابة مهمتها الإحتلال والسطو وليس إعادة الشرعية. — بن قفيط (@bin_kfit) May 3, 2018

وصول قوات اماراتيه الى جزيره سقطرى امر استفزازي بعد نجاح بن دغر في زيارته لعده محافظات. طرد القوات الاماراتيه من اليمن مطلبنا. ارحلووووو عليكم غظب الله — إبن اليمن (@ali_ibnalyemen) May 3, 2018

قوات دويلة الاحتلال الاماراتي تسيطر على مطار "سقطرى" وتطرد القوات اليمنية التابعة لحكومة الدنبوع

يتم هذا في ظل وجود بن دغر وحكومتة على أراضي الجزيرة اليمنية — جمال بن (@Jamal_Bin_Hejaz) May 3, 2018