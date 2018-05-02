في تطاول سعودي جديد على دول الجوار، ألمحت صحيفة “الوطن” السعودية إلى تورط دولة عربية مجاورة ـ تقصد سلطنة عمان ـ في تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية بصنعاء في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن محمد المسوري، المحامي الخاص للرئيس اليمني المخلوع علي صالح، في الجزء الرابع والأخير من حواره لها، مزاعمه بشأنم تورط دولة مجاورة في نقل أسلحة إيران لليمن، إضافة إلى سفر الإيرانيين مع الوفود التفاوضية عبر طائرات تتبع لنفس الدولة، ووجود وفد خفي يشرف على وفد الحوثيين.. حسب زعمه.

ووفقا لما نقلته الصحيفة السعودية، تابع المحامي الخاص بالمخلوع علي صالح مزاعمه:”تواصلت مع قيادات في تلك الدولة المجاورة وطلبت منهم التوقف عن ذلك، لا نريد خيركم ولا شركم .”

وتابع هذيانه:”الذي يأتي من حدود الدولة المجاورة بأمانة، هو الداعم الأكبر للحوثيين، ويتم التهريب من خلال صحراء شاسعة، وطرق ممتدة كبيرة يأتي منها السلاح والمقاتلون والخبراء الإيرانيون وحزب الله وغيرهم .”

وقال “المسوري” في تصريحاته للصحيفة: أنا كشاهد عيان شاهدت بعيني خبراء إيرانيين داخل طائرة تتبع دولة مجاورة، وكنا نجبر على حمل حقائبنا معنا داخل المقصورة، على أن يترك المكان المخصص لشحن الحقائب أسفل الطائرة لأغراض واستخدامات مشبوهة.. حسب زعمه.

وردا على هذه الاتهامات والمزاعم الباطلة، قال السياسي العماني ونائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي ساخرا: “لا بأس على الطفل كثرة الترنح عندما يبدأ في المشي بين الكبار”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) سخريته من حوار الصحيفة السعودية:”فتراه لا ينظر سوى تحت قدميه من كثرة السقوط ! لأنه يعلم بأن امامه خطوات وسنوات كثيرة ليستقيم عوده ويعرف طريقه الصحيح و المستقيم !.”