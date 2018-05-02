في الوقت الذي تزعم فيه محاربة إيران وملاحقة واعتقال كل ما هو إسلامي سني، واحتفالا بعام زايد وليلة النصف من شعبان افتتح أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز الإمام الصادق في منطقة القوز بدبي.

 

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد قام “ابن راشد” بجولة في المركز تعرف خلالها على مكونات المركز الذي يضم قاعتين تتسعا لــ 2400 شخص، ومزودتين بأحدث التجهيزات التكنولوجية الذكية والصديقة للبيئة.

 

ويتيح مركز “الإمام الصادق” خدماته باستضافة الأنشطة والفعاليات المجتمعية والدينية للطائفة الشيعية مقابل رسوم رمزية إسهاماً في دعم المستفيدين من خدماته في مختلف المناسبات، علاوة على ضمه مدرسة وتتكون من 14 فصلاً دراسياً للعلوم الدينية.

 

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على الإمارات، مؤكدين على انه بالرغم من ملاحقتها للدعاة السنة وإسقاط عدد من الدول الإسلامية بالحروب والمؤامرات، تقوم بافتتاح مركز يتبع لإيران بهدف نشر المذهب الشيعي، في حين سخر آخرين من هذه الخطوة، متسائلين متى تفتتح الإمارات مدرسة زايد في جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل إيران.