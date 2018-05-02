في الوقت الذي تزعم فيه الإمارات محاربة إيران وملاحقة واعتقال كل ما هو إسلامي سني، واحتفالا بعام زايد وليلة النصف من شعبان افتتح أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز الإمام الصادق في منطقة القوز بدبي.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد قام “ابن راشد” بجولة في المركز تعرف خلالها على مكونات المركز الذي يضم قاعتين تتسعا لــ 2400 شخص، ومزودتين بأحدث التجهيزات التكنولوجية الذكية والصديقة للبيئة.
ويتيح مركز “الإمام الصادق” خدماته باستضافة الأنشطة والفعاليات المجتمعية والدينية للطائفة الشيعية مقابل رسوم رمزية إسهاماً في دعم المستفيدين من خدماته في مختلف المناسبات، علاوة على ضمه مدرسة وتتكون من 14 فصلاً دراسياً للعلوم الدينية.
قبل قليل افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مركز الامام الصادق (عليه السلام) بمنطقة #القوز في #دبي تزامنا مع #عام_زايد و احتفالات النصف من #شعبان #حق_الليلة_تراث_نحتفل_به #حق_الليلة
❤️🇦🇪 pic.twitter.com/6XwPd1xHXo
— حسن سجواني 🇦🇪 (@HSajwanization) May 1, 2018
من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على الإمارات، مؤكدين على انه بالرغم من ملاحقتها للدعاة السنة وإسقاط عدد من الدول الإسلامية بالحروب والمؤامرات، تقوم بافتتاح مركز يتبع لإيران بهدف نشر المذهب الشيعي، في حين سخر آخرين من هذه الخطوة، متسائلين متى تفتتح الإمارات مدرسة زايد في جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل إيران.
ومتى بتفتحون مدرسة زايد في جزيرة ابوموسى ومدرسة راشد المكتوم في جزيرة طنب ؟؟
— A.rahman ALKHELAIFI/ عبدالرحمن الخليفي (@Abuhassan00) May 1, 2018
كيف تحاربون ايران في اليمن وانتم تفتتحوا مراكز للتشع في دبي اين حمير اليمن يشاهدوا
— -اليمن اهم— (@hhkk7878) May 1, 2018
هذا هو التمدد الشيعي في المنطقه برعايه إيرانيه … مبروك الإمارات تفتتح مزيد من الحسينيات
— Aziz (@aziz_almalki) May 1, 2018
#الإمارات بين ملاحقة الدعاة وإسقاط دول المسلمين بالحروب والمؤامرات عليها وبين دعم افتتاح مراكز الرافضة التابعة لكاهن #إيران #خامنئي للتطبير ونشر التشيع الصفوي ومحاربة القرآن والسنة وسب الصحابة وأمهات المؤمنين
بدعوى :
احتفالات #شعبان
وتزامنا مع #عام_زايد#حق_الليلة_تراث_نحتفل_به pic.twitter.com/bT97e1nhWL
— إكليل شمر (@y7y55) May 1, 2018
ايش تنتضرون من عيال زايد بنو معابد ومراكز لشيعه وعايشين على الخمور ودعاره وكل الحرام موجود عندهم
الله يبعدهم عنا ويكفينا شرهم
— عسل (@3asal__) May 1, 2018
حسبنا الله ونعم الوكيل..محاربين للسنه
— Bdoor__999 (@bdoor___999) May 1, 2018
وش فيها الامارات قلبت إيران !!
— عبدالله (@Abdulla43484519) May 1, 2018
توغل الشيعة في نظام ابن زايد جعلهم يحابون النظام الايراني في الخفاء ومهاجمته في الاعلام فقط.
نظام قائم على الكذب.
— دوحان (@LC1ojbf4p7OEwOh) May 1, 2018
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