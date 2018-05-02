في الوقت الذي تزعم فيه الإمارات محاربة إيران وملاحقة واعتقال كل ما هو إسلامي سني، واحتفالا بعام زايد وليلة النصف من شعبان افتتح أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز الإمام الصادق في منطقة القوز بدبي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد قام “ابن راشد” بجولة في المركز تعرف خلالها على مكونات المركز الذي يضم قاعتين تتسعا لــ 2400 شخص، ومزودتين بأحدث التجهيزات التكنولوجية الذكية والصديقة للبيئة.

ويتيح مركز “الإمام الصادق” خدماته باستضافة الأنشطة والفعاليات المجتمعية والدينية للطائفة الشيعية مقابل رسوم رمزية إسهاماً في دعم المستفيدين من خدماته في مختلف المناسبات، علاوة على ضمه مدرسة وتتكون من 14 فصلاً دراسياً للعلوم الدينية.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على الإمارات، مؤكدين على انه بالرغم من ملاحقتها للدعاة السنة وإسقاط عدد من الدول الإسلامية بالحروب والمؤامرات، تقوم بافتتاح مركز يتبع لإيران بهدف نشر المذهب الشيعي، في حين سخر آخرين من هذه الخطوة، متسائلين متى تفتتح الإمارات مدرسة زايد في جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل إيران.

ومتى بتفتحون مدرسة زايد في جزيرة ابوموسى ومدرسة راشد المكتوم في جزيرة طنب ؟؟ — A.rahman ALKHELAIFI/ عبدالرحمن الخليفي (@Abuhassan00) May 1, 2018

كيف تحاربون ايران في اليمن وانتم تفتتحوا مراكز للتشع في دبي اين حمير اليمن يشاهدوا — -اليمن اهم— (@hhkk7878) May 1, 2018

هذا هو التمدد الشيعي في المنطقه برعايه إيرانيه … مبروك الإمارات تفتتح مزيد من الحسينيات — Aziz (@aziz_almalki) May 1, 2018

#الإمارات بين ملاحقة الدعاة وإسقاط دول المسلمين بالحروب والمؤامرات عليها وبين دعم افتتاح مراكز الرافضة التابعة لكاهن #إيران #خامنئي للتطبير ونشر التشيع الصفوي ومحاربة القرآن والسنة وسب الصحابة وأمهات المؤمنين

بدعوى :

احتفالات #شعبان

وتزامنا مع #عام_زايد#حق_الليلة_تراث_نحتفل_به pic.twitter.com/bT97e1nhWL — إكليل شمر (@y7y55) May 1, 2018

ايش تنتضرون من عيال زايد بنو معابد ومراكز لشيعه وعايشين على الخمور ودعاره وكل الحرام موجود عندهم

الله يبعدهم عنا ويكفينا شرهم — عسل (@3asal__) May 1, 2018

حسبنا الله ونعم الوكيل..محاربين للسنه — Bdoor__999 (@bdoor___999) May 1, 2018

وش فيها الامارات قلبت إيران !! — عبدالله (@Abdulla43484519) May 1, 2018