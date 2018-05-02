شن وزير الاستثمار المصري الأسبق الدكتور يحيى حامد، هجوما عنيفا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واصفة إياه بـ”السياسي التافه والجبان”، بعد زعمه أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عرض عليه قطعة من شبه جزيرة سيناء لإقامة الدولة.

ودون “حامد” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أبو مازن سياسي تافه وعديم المروءه لا يستحق الرد عليه مرة أخرى في أكاذيبه.”

وتابع “أكتفي بنشر نفس البيان السابق منذ أكثر من سنتين، وإن كان يضاف إليه أنه أصبح عبء على الجميع. الله يرحم أبو عمار لم يعلم أنه سيخلفه سياسي جبان لا يهابه الأعداء وتحتقره المقاومه.”

أبو مازن سياسي تافه وعديم المروءه لا يستحق الرد عليه مرة أخرى في أكاذيبه . أكتفي بنشر نفس البيان السابق منذ أكثر من سنتين، وإن كان يضاف إليه أنه أصبح عبء على الجميع. الله يرحم أبو عمار لم يعلم أنه سيخلفه سياسي جبان لا يهابه الأعداء وتحتقره المقاومه.https://t.co/epAtpEk0qs — يحيى حامد (@yhamed) May 1, 2018

وكان “عباس” قد زعم في كلمة له خلال انعقاد المجلس الوطني في مدينة رام الله أن جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حاولت تصفية القضية الفلسطينية، مدعيا بأنه عرض على الفلسطينيين قطعة من شبه جزيرة سيناء.

وأضاف عباس: “لكننا اعتبرنا هذا الموضوع، تصفية للقضية الفلسطينية”.

كما ذكر محمود عباس في كلمته أن “كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح”، مضيفًا أن القمة العربية التي عقدت مؤخرًا بمدينة الظهر السعودية كانت قمة القدس.