أثار تعريف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لـ”النجاح” خلال الجلسة الحوارية في القمة العالمية للحكومات بالإمارات، سخرية واسعة بمواقع التواصل.

ووفقا لمقطع متداول أظهر جزء من كلمته، نظر “ابن راشد” للحضور ونادى على محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي للفت انتباهه ثم قال: “يا أخ محمد أقول شيء أنت تعرفه ألا وهو النجاح: 50% والـ 50 الثانية فشل منافسيك وعدوك”.

وأثارت كلمة حاكم دبي وسطحيته سخرية العديد من النشطاء.

اتخيل شلون بيقولونها، والله الشيخ زايد وصانا نعامل المنافسين الشرفاء جي وبعدها نطبل حق بعض 😂👏 — Batoul👸🏻💕🇶🇦 (@Batoul_qtr2) May 1, 2018

(فشل منافسيك وعدوك)

و #مز ما صدق سمعها من هناونط من هنا،وإلى #ميناء_عدن والذي للأسف تم تعطيله تمامًا،وأصبحَ مخزنًا تتكدس فيه بضائع التجارحتى تنتهي صلاحيتها!

هذه رسالة #الإمارات لمن تبقى من المغيبين الحمقى الذين انخدعوا بصدقات #التصوير المهين!

شكرًاللرائع الحرعبد الله @A_AlAthbah — د.مصباح الهمداني (@MESBAHALHAMDANE) May 1, 2018

معادلة واضحة. الخلاصة. – لضمان نجاح موانئك..

احرص على تدمير موانئ الآخرين.. -لاظهار دولتك بمؤشرة السعادة

احرص على نشر البؤس و الفتن

بين الدول المجاورة — بوعجب 🤔 (@boajab4) May 1, 2018

هذي اول وصايا زايد 😂 — aak (@aak013) May 1, 2018

وقال الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة في تغريدة له رصدتها (وطن) ساخرا من “ابن راشد”:”محمد راشد مكتوم #مرم يذكر محمد زايد #مُز بسياستهم في المنطقة وكيف يتعاملون مع المدن العربية الاقتصادية والموانئ العربية في #اليمن و #الصومال وأي دولة خليجية ستنافسهم بشرف.”

وتابع سخريته “هل سيقول محمد بن زايد ومحمد بن راشد أنها #وصية_زايد أيضا؟😉”

وانطلقت أمس الأحد، الدورة الخامسة من “القمة العالمية للحكومات”، وتستمر حتى بعد غد، بمشاركة تضم 150 متحدثاً في 114 جلسة، وحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة.