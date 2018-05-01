أثار تعريف حاكم دبي الشيخ لـ”النجاح” خلال الجلسة الحوارية في القمة العالمية للحكومات بالإمارات، سخرية واسعة بمواقع التواصل.

 

ووفقا لمقطع متداول أظهر جزء من كلمته، نظر “ابن راشد” للحضور ونادى على ، ولي عهد أبوظبي للفت انتباهه ثم قال: “يا أخ محمد أقول شيء أنت تعرفه ألا وهو النجاح: 50% والـ 50 الثانية فشل منافسيك وعدوك”.

 

وأثارت كلمة حاكم دبي وسطحيته سخرية العديد من النشطاء.

 

 

 

 

 

وقال الكاتب القطري المعروف في تغريدة له رصدتها (وطن) ساخرا من “ابن راشد”:”محمد راشد مكتوم #مرم يذكر محمد زايد #مُز بسياستهم في المنطقة وكيف يتعاملون مع المدن العربية الاقتصادية والموانئ العربية في # و # وأي دولة خليجية ستنافسهم بشرف.”

 

وتابع سخريته “هل سيقول محمد بن زايد ومحمد بن راشد أنها #وصية_زايد أيضا؟😉”

 

 

وانطلقت أمس الأحد، الدورة الخامسة من “القمة العالمية للحكومات”، وتستمر حتى بعد غد، بمشاركة  تضم 150 متحدثاً في 114 جلسة، وحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة.