في استجابة سريعة وتنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها الإمارات والسعودية للعب دور أكبر في سوريا وتمويل الوجود الأمريكي هناك، دعا أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إلى عودة الدور العربي من أجل حل الأزمة السورية، في ظل تعثر الجهود الدولية والإقليمية، على حد زعمه.

وقال “قرقاش” في تغريدة لهعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية للخروج بآلية فاعلة لحلّ الأزمة السورية الدامية لا بد من عودة الدور العربي وتفعيله”.

واعتبر “قرقاش” أن “تهميش وغياب الجهد المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمر”.

مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية للخروج بآلية فاعلة لحّل الأزمة السورية الدامية لا بد من عودة الدور العربي وتفعيله، تهميش وغياب الجهد المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2018

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد استنكر سياسة الإمارات والسعودية في سوريا، معربا خلال اجتماع موسع مع كبار المسؤولين الأمريكيين عن استيائه من عدم التدخل الكافي لضمان استقرار البلاد.

وقالت شبكة “CNN” الأمريكية، في تقرير نشرته لشهر الماضي حول الخلافات بين ترامب وأعضاء فريق الأمن القومي بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، إن الرئيس طلب إنهاء مهمتها ضد تنظيم “داعش” بالأراضي السورية في غضون 6 أشهر، وأعرب، خلال اجتماع واسع مع مسؤولين رفيعين في إدارته، عن امتعاضه من حجم الأموال الأمريكية، التي تنفق في المنطقة ولا تعود بالمنفعة للولايات المتحدة، حسب تعبيره.

وتساءل ترامب، وفق تقرير “CNN”، الذي استند إلى عدة مصادر مطلعة على سير الاجتماع، حول سبب عدم التدخل من قبل دول أخرى في المنطقة، لا سيما البلدان الغنية في الخليج العربي.

وهاجم ترامب، خلال الاجتماع وخلال محادثات شخصية أخرى مع مسؤولين من السعودية والإمارات، بسبب عدم تقديمها موارد كافية لمحاربة “داعش” في سوريا، وقال، حسب التقرير، إن “الملوك الأغنياء لهذه الدول سيضطرون إلى التخلي عن طائراتهم الخاصة ونمط حياتهم الفخم حال انسحاب أمريكا من المنطقة”.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال محادثاته الهاتفية حسب ما كشفه لـ”CNN” مسؤول تحدث مع ترامب إثر المكالمة: “إنكم من دوننا ما كنتم لتستمروا في مواقعكم مدة أسبوعين، ولكنتم انتقلتم إلى رحلات تجارية عادية (بدل طائراتكم الخاصة)”.

وأعرب ترامب، خلال الاجتماع، عن تفاؤله في أن دول الخليج ستدفع مزيدا من الأموال لنجاح جهود إرساء الاستقرار في سوريا، بما في ذلك 4 مليارات دولار من السعودية، لكن مصادر “CNN” أشارت إلى أن أسباب قناعة الرئيس الأمريكي في هذا الموضوع لم تكن واضحة.