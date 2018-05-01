تداول ناشطون كويتيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة إقدام مسن كويتي عـلى إشعال النار في السوق المركزي لجمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت .
وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” ووثقته كاميرات المراقبة، فقد ظهر أحد الأشخاص وهو يتجول داخل السوق ، ثم توقف وأخرج “ولاعة” وأشعل النار في بضاعة داخل السوق وانصرف .
وانتبه العاملون بالسوق إلى مصدر الحريق قبل أن ينتشر في المكان ، وقاموا بالسيطرة عليه ، فيما ذكرت وسائل إعلام كويتية أن التحريات الأولية أن مفتعل الحريق هو كويتي وجاري البحث عنه .
لحظة إشعال النار pic.twitter.com/gSb6Ktq40L
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 30, 2018
تعليقات الموقع :