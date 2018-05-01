تداول ناشطون كويتيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة إقدام مسن كويتي عـلى إشعال النار في السوق المركزي لجمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت .

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” ووثقته كاميرات المراقبة، فقد ظهر أحد الأشخاص وهو يتجول داخل السوق ، ثم توقف وأخرج “ولاعة” وأشعل النار في بضاعة داخل السوق وانصرف .

وانتبه العاملون بالسوق إلى مصدر الحريق قبل أن ينتشر في المكان ، وقاموا بالسيطرة عليه ، فيما ذكرت وسائل إعلام كويتية أن التحريات الأولية أن مفتعل الحريق هو كويتي وجاري البحث عنه .