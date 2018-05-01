تسببت تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي المقرب من محمد بن زايد الفريق ضاحي خلفان، هاجم فيها قطر وتحدث عن أن “الإمارات 0 مشاكل مع دول العالم”، في هجوم عنيف عليه من قبل شيخة قطرية سخرت من تصريحاته الساذجة.. بحسب وصفها.

ودون “خلفان” بالأمس في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما قطر، ما نصه:”الامارات 0 مشاكل مع دول العالم إلا الحكومات الراعية للارهاب كإيران وقطر وحكومة الصومال الحالية.لا للإرهاب.”

الامارات 0 مشاكل مع دول العالم إلا الحكومات الراعية للارهاب كإيران وقطر وحكومة الصومال الحالية. لا للإرهاب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 30, 2018

لتصفعه الشيخة القطرية مريم آل ثاني برد ناري قائلة:”رعاة الإرهاب الرسميين يتهمون غيرهم بهذا المرض العضال !! “رمتني بدائها وانسلت” !! مشاكلكم ليست فقط مع قطر، الصومال وإيران !!”

وتابعت هجومها على “خلفان”:”هل معالي الفريق شرطي خلفان دحلان نسى أم تناسى: اليمن، اثيوبيا، جيبوتي، تونس، ودعم انقلابيي ليبيا ومصر؟ وطبعاً لديكم مشاكل مع الكويت وسلطنة عمان “بالخفاء” !”

رعاة الإرهاب الرسميين يتهمون غيرهم بهذا المرض العضال !!

"رمتني بدائها وانسلت" !!

مشاكلكم ليست فقط مع قطر، الصومال وإيران !!

هل معالي الفريق شرطي خلفان دحلان نسى أم تناسى: اليمن، اثيوبيا، جيبوتي، تونس، ودعم انقلابيي ليبيا ومصر؟

وطبعاً لديكم مشاكل مع الكويت وسلطنة عمان "بالخفاء" ! pic.twitter.com/jeswxOVYgu — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 1, 2018

وسخرت “آل ثاني” من سذاجة وسطحية ضاحي خلفان الذي يعبر عن سياسات محمد بن زايد:”طبعاً ولا تنسى أو تتناسى خلافكم الأكبر والأول مع تركيا وفضيحة المحاولة الإنقلابية الفاشلة يا فريق شرطي خلفان دحلان!!! كل هذا وتقول 0 مشاكل 😅 شكلك عندك مشاكل مع الأرقام ولا تعرف حق الحساب”

طبعاً ولا تنسى أو تتناسى خلافكم الأكبر والأول مع تركيا وفضيحة المحاولة الإنقلابية الفاشلة يا فريق شرطي خلفان دحلان!!!

كل هذا وتقول 0 مشاكل 😅

شكلك عندك مشاكل مع الأرقام ولا تعرف حق الحساب 😇 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 1, 2018

وبسرد بسيط لبعض تناقضات الرجل الأمني المقرب من محمد بن زايد خلال الأزمة الخليجية الحالية أو ما سبقها يتضح مدى وقاحة وتخبط “خلفان” الذي تغنى بقطر وقوتها الدبلوماسية ومن ثم أساء إليها.

وأعجب بالجزيرة وقوتها وحريتها ثم نكل بها وطالب بقصفها، وأيد المقاومة الفلسطينية وحقها في مقاومة الاحتلال وحاربها في ذات الوقت، ونادى بنصرة الشعب السوري وحقه في الحرية والكرامة وأيد الأسد، ودافع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر وتعاون مع إسرائيل ونسق معها أيضاً في ذات الوقت.

وتناقضات هذا المسؤول الأمني الإماراتي تبقى محطا لعلامات استفهام كثيرة، وترتقي لأن تكون فضيحة، ولعل من أبرزها مطالبته بضم إيران لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحتل جزرا إماراتية، وهذا التصريح لم يكن بتغريدة له في موقع تواصل اجتماعي بل بتصريح رسمي وهو في أعلى منصب أمني بدبي.