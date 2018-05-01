أعربت الشيخة القطرية مريم آل ثاني عن تضامنها التام مع في أزمته الدبلوماسية مع الفلبين، منتقدة تصعيد مشيرة إلى أن إجراءاته بسحب من جاءت بسبب عمالته للإمارات.

 

وقالت “آل ثاني” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”متضامنة مع الأشقاء في #الكويت في الأزمة المفتعلة مع الفلبين.. دوتيرتي . . اعلم أنك لن تصمد أمام شعبك . . عمالتك لصالح الإمارات لن تنفعك! لم يسبق لأحد أن تواطئ مع #مبز وخرج بمنفعة! ستعود إلى #الكويت صاغراً معتذراً كما فعلت بالأمس القريب! وشعبك لن يقبل بأفعالك ولن يصمت!”.

وكان ناشطون كويتيون قد أشاروا إلى وجود دور إماراتي في أزمة حكومة بلادهم الأخيرة مع نظيرتها الفلبينية.

 

وتحدث مغردون عن “بصمات” الإمارات في الأزمة مع الفلبين، لا سيما مع إطلاق مغردين إماراتيين هاشتاغات متعلقة بالأزمة.

 

وأوضح مغردون كويتيون أن أبو ظبي قد تكون خلف تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي العدائية لبلادهم.

 

وحذر ناشطون كويتيون حكومة الإمارات من لعب أي دور سلبي في الأزمة مع الفلبين، مؤكدين على موقف بلادهم الحازم تجاه من يحاول العبث معه.

 

وتوقع ناشطون أن يكون موقف الكويت المحايد تجاه أزمة الدول الأربع مع قطر، هو السبب في إطلاق هاشتاغات إماراتية وسعودية حول أزمة الفلبين والكويت، مع نشر تغريدات تؤيد الفلبين بشكل صريح، وبعضها بأسلوب ساخر.

 

وكان الرئيس الفلبيني أعلن، الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت بات دائما، ما زاد من حدة الخلاف الدبلوماسي بشأن طريقة التعامل مع العمال الأجانب في البلد الخليجي.

 

وفرض دوتيرتي في شباط/ فبراير حظرا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت، بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة، واتهم أرباب العمل في الكويت باغتصاب عاملات فلبينيات بانتظام، وإرغامهن على العمل 21 ساعة في اليوم، وتقديم بقايا الطعام لهن.

 

وتعمقت الأزمة بشكل إضافي بعدما أمرت السلطات الكويتية، الأسبوع الماضي، سفير مانيلا بالمغادرة، على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفي السفارة الفلبينية وهم يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

 

ويعمل نحو 262 ألف فيليبيني في الكويت، حوالي 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج.

 

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية ، الاثنين، أن بلادها ترغب في حل الأزمة التي اندلعت مؤخرا مع الفلبين بشكل يرضي الطرفين، بعد حظر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي سفر عمال بلاده إلى الكويت.

 

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، السفير ناصر الصبيح، في تصريحات صحفية، إنه “رغم وقفتنا الجادة، لكننا لا نؤمن بالتصعيد، وإنما بالتواصل المباشر لحل أي مشكلة”.