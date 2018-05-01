أعربت الشيخة القطرية مريم آل ثاني عن تضامنها التام مع الكويت في أزمته الدبلوماسية مع الفلبين، منتقدة تصعيد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مشيرة إلى أن إجراءاته بسحب العمالة الفلبينية من الكويت جاءت بسبب عمالته للإمارات.

وقالت “آل ثاني” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”متضامنة مع الأشقاء في #الكويت في الأزمة المفتعلة مع الفلبين.. دوتيرتي . . اعلم أنك لن تصمد أمام شعبك . . عمالتك لصالح الإمارات لن تنفعك! لم يسبق لأحد أن تواطئ مع #مبز وخرج بمنفعة! ستعود إلى #الكويت صاغراً معتذراً كما فعلت بالأمس القريب! وشعبك لن يقبل بأفعالك ولن يصمت!”.

متضامنة مع الأشقاء في #الكويت في الأزمة المفتعلة مع الفلبين 🇰🇼🇶🇦

دوتيرتي . . اعلم أنك لن تصمد أمام شعبك . . عمالتك لصالح الإمارات لن تنفعك!

لم يسبق لأحد أن تواطئ مع #مبز وخرج بمنفعة!

ستعود إلى #الكويت صاغراً معتذراً كما فعلت بالأمس القريب!

وشعبك لن يقبل بأفعالك ولن يصمت! pic.twitter.com/QfCJrlj9PP — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 30, 2018

وكان ناشطون كويتيون قد أشاروا إلى وجود دور إماراتي في أزمة حكومة بلادهم الأخيرة مع نظيرتها الفلبينية.

وتحدث مغردون عن “بصمات” الإمارات في الأزمة مع الفلبين، لا سيما مع إطلاق مغردين إماراتيين هاشتاغات متعلقة بالأزمة.

وأوضح مغردون كويتيون أن أبو ظبي قد تكون خلف تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي العدائية لبلادهم.

وحذر ناشطون كويتيون حكومة الإمارات من لعب أي دور سلبي في الأزمة مع الفلبين، مؤكدين على موقف بلادهم الحازم تجاه من يحاول العبث معه.

وتوقع ناشطون أن يكون موقف الكويت المحايد تجاه أزمة الدول الأربع مع قطر، هو السبب في إطلاق هاشتاغات إماراتية وسعودية حول أزمة الفلبين والكويت، مع نشر تغريدات تؤيد الفلبين بشكل صريح، وبعضها بأسلوب ساخر.

نتكلم جد

التصعيد اللي قاعد يمارسه الريس الفلبيني مو طبيعي في أصابع لها بصمه بالموضوع

والسالفه أكبر من موضوع العمالة

والمعنى بكرش الشاعر pic.twitter.com/9Hc4KkKe7N — شعبوي (@Below19) April 29, 2018

عزيزي المواطن الكويتي هل تعلم ان موضوع الفلبين "نيران صديقة" !! والمشكلة ليست ان المواطن لا يعلم بل ان الحكومة نفسها لاتعلم !! — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) April 28, 2018

محمد بن زايد

قطر حجمتك

والصومال و جيبوتي علموك الأدب .

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الكويت …….مقبرتك السياسية وانا غداً لناظره قريب — الاقــرع (@agra3_kw) April 29, 2018

الشائعات تملاء الكويت اليوم ان عاصمة خليجية "شقيقة" تقوم بتحريض الرئيس الفلبيني الاهوج على التأزيم مع الكويت

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لا ادري مدى صحة الشائعة لكن هذه "الشقيقة" بالذات لديها سوابق كثيرة من هذا النوع — حمد الجاسر (@boibraheem) April 28, 2018

مافي رئيس دولة من دول العالم الثالث يصعّد مع دولة مانحة .. إلا اذا في دولة مانحة أخرى معطيته أكثر مقابل هالشي ! اقرأ مابين سطور كلامه:

"سأقترض .. سأستخدم مساعدات.. قد أسطوا على بنك لو اقتضى الأمر مقابل إعادة الفلبينيين من الكويت"! — علي النبهان (@alyalnbhany) April 28, 2018

بداية حصار قطر حكومة الفلبين حرضتها الامارات توقف العماله وتجليهم من قطر انه مافي اكل وخايف يجوعون تخيل 😂 بعد يوم السفير حقهم تمشى بالجمعيات وشاف كل شي طبيعي واكتشفوا ان الامارات تكذب عليهم — فيصل المري (@qtr360) April 30, 2018

وكان الرئيس الفلبيني أعلن، الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت بات دائما، ما زاد من حدة الخلاف الدبلوماسي بشأن طريقة التعامل مع العمال الأجانب في البلد الخليجي.

وفرض دوتيرتي في شباط/ فبراير حظرا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت، بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة، واتهم أرباب العمل في الكويت باغتصاب عاملات فلبينيات بانتظام، وإرغامهن على العمل 21 ساعة في اليوم، وتقديم بقايا الطعام لهن.

وتعمقت الأزمة بشكل إضافي بعدما أمرت السلطات الكويتية، الأسبوع الماضي، سفير مانيلا بالمغادرة، على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفي السفارة الفلبينية وهم يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

ويعمل نحو 262 ألف فيليبيني في الكويت، حوالي 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية ، الاثنين، أن بلادها ترغب في حل الأزمة التي اندلعت مؤخرا مع الفلبين بشكل يرضي الطرفين، بعد حظر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي سفر عمال بلاده إلى الكويت.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، السفير ناصر الصبيح، في تصريحات صحفية، إنه “رغم وقفتنا الجادة، لكننا لا نؤمن بالتصعيد، وإنما بالتواصل المباشر لحل أي مشكلة”.