اتهمت سيدة مصرية سائق تاكسي بالتحرش بها أثناء توصيلها، ووثقت اشتباكها معه داخل السيارة بالفيديو.

ووجهت السيدة للسائق الذي اتهمته بالتحرش بها السُّباب والشتائم، واتهمته بأنه تحسس رجلها بحسب ما قالت .

في المقابل يظهر السائق في الفيديو وهو يعتذر للسيدة، مؤكداً أنه لم يقصد التحرش بها.

لكن السيدة اتصلت بالشرطة وطلبت منها الحضور الى المكان .

أوقفت السيارة واستدعت الشرطة..

سيدة مصرية تتهم سائق تاكسي بالتحرش#مصر pic.twitter.com/TwhO3WR57w — شبكة رصد (@RassdNewsN) ١ مايو ٢٠١٨

وتباينت آراء المُعلّقين على الحادثة، لكنّ أغلبها أثنى على تصرّف السيدة، ودعوا للإقتداء بها لصدّ وفضح المتحرشين، بينما رآى آخرون أنّ “ضعف وطيبة” السائق هو الذي دفعها للتجرؤ عليه.بحسب قولهم