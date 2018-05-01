بعد أن أثارت جدلاً واسعاً العامَ الماضي بإعلانها تقديم برنامجٍ دينيّ في شهر رمضان، عادت الراقصة المصرية “سما المصري” لتُعلن نفسَ الأمر هذه السنة.

فقد نشر حساب منسوب لـ”سما” عبر “انستغرام”، صورة لها مرتدية الحجاب بجوار إعلان عن برنامج ديني اسمه “أهل العلم” ستقدمه في شهر رمضان المقبل، دون تحديد اسم القناة التي سيعرض عليها.

وعلقت “سما” على صورة: ” قريبًا في رمضان…..البرنامج الديني الاجتماعي الذي طال انتظاره ((أهل العلم))……أتمنى أن ينال إعجابكم بإذن الله……صباح الفل”.

ودعت متابعيها لانتظار الفيديو الترويجي لبرنامجها، والذي سيُنشر غداً الأربعاء، كما قالت.

وقبل ايام فاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده، متابعيها بإعلانها أنها ستقدم برنامجا “دينياً واجتماعياً” سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل، لم تكشف المزيد عن تفاصيله.

وأطلت فيفي عبده على جمهورها، من خلال فيديو مصور في دبي، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، وظهرت فيه بصدرٍ عارٍ، واشارت الى ان هذا البرنامج جديد بالنسبة لها ولم تقم بتقديمه من قَبل.

وقالت إنها ستقوم بعد لشهر رمضان بتصوير مسلسل كوميدي بين مصر وأمريكا.