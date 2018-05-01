في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من المسلمين الفقر دون أن يجدوا ما يسد رمقهم من الجوع، تداول ناشطون عبر مالتدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام أحد المواطنين الإماراتيين بشراء بمبلغ 33 مليون درهم.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد جرى التنافس بين الحاضرين لأحد المزادات على أرقام اللوحات، ليرسوا المزاد على مواطن إماراتي بمبلغ 33 مليون درهم نظير لوحة سيارة تحمل الرقم “5”.

 

ما حدث في المزاد من بطر أثار استياء العديد من المغردين الذين دعوا الله أن ينتقم من كل من يقوم بهذا الفعل وفي بلاده من لا يجد قوت يومه، مؤكدين بأن ما جرى سفه وإسراف.