في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من المسلمين الفقر دون أن يجدوا ما يسد رمقهم من الجوع، تداول ناشطون عبر مالتدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام أحد المواطنين الإماراتيين بشراء لوحة سيارة بمبلغ 33 مليون درهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد جرى التنافس بين الحاضرين لأحد المزادات على أرقام اللوحات، ليرسوا المزاد على مواطن إماراتي بمبلغ 33 مليون درهم نظير لوحة سيارة تحمل الرقم “5”.

"ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ" اماراتي يشتري لوحة سيارة ب ٣٣ مليون ريال ٣٣ مليون يحرروا القدس اذا اصبحوا سلاح في يد المقاومة و اذا اصبحوا غذاء للشعب الحاصر في غزه

لكن يهود العرب اشد قساوة من يهود اسرائيل pic.twitter.com/CUtIaOAwyK — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) April 30, 2018

ما حدث في المزاد من بطر أثار استياء العديد من المغردين الذين دعوا الله أن ينتقم من كل من يقوم بهذا الفعل وفي بلاده من لا يجد قوت يومه، مؤكدين بأن ما جرى سفه وإسراف.

هذا ليس نعيم انه سفه واسراف — 🇵🇸ShèŔêén✋ (@GantElfrdwos) April 30, 2018

جن جنون العرب ، ويل لهم من شر قد اقترب. — عمار حليتيم الجزائري (@ammarhalitim) April 30, 2018

{فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً} — منتظر الفرج (@aqsana9) April 30, 2018

أخشي علي هولاء ومن علي شاكلتهم ان يشتهوا الماء او الخبز يوما فلا يجدوه لقد فجروا وفسقوا وكأن النعم تدوم — الاحرار (@wataniaseal) April 30, 2018

لو حطها للفقراء كان مابقى فقير — Politician Speaker🤐 (@Politician87) May 1, 2018

الله المستعان هذه فتنة المال هو يختبر فهل نجح في الإختبار… الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا — ام خالد العريمي (@alorimi25) April 30, 2018