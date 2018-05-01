سيبدأ شهر رمضان المبارك في منتصف شهر أيار/مايو وسوف ينتهي يوم 15 حزيران/يونيو بحسب التوقعات. وسيتخلل الشهر ظواهر فلكية يمكن للجميع رؤيتها بالعين المجرّدة، وهي:

– يتم رؤية القمر في حضيض مداره حول الأرض بشكل واضح في 17 أيار/مايو أول يوم رمضان.

– يظهر القمر في التربيع الأول في شهر رمضان يوم 22 أيار/مايو وسوف يوافق 6 رمضان.

– يتم رؤية بدر رمضان في 29 أيار/مايو وسوف يوافق 13 رمضان.

– يتم رؤية القمر في أوج مداره حول الأرض يوم 2 حزيران/يونيو وسوف يوافق 17 رمضان.

– يتم رؤية القمر في التربيع الأخير في شهر رمضان في 6 حزيران/يونيو وسوف يوافق 22 رمضان.