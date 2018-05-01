أقامت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الاثنين، دعوى قضائية تتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتشهير بسبب تغريدة يشير فيها إلى أنها كذبت بشأن واقعة تلقت خلالها تحذيرا ألا تبحث لقاء جنسيا مزعوما مع ترامب.

وقررت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، رفع الدعوى بسبب تغريدة في 18 أبريل/ نيسان، شكك فيها ترامب في وجود رجل أظهرت الممثلة صورة مرسومة له بشأن الواقعة المزعومة في 2011، بعد خمس سنوات من اللقاء الجنسي المزعوم، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان ترامب كتب على تويتر “رسم بعد سنوات لرجل لا وجود له”.

وأكدت دانيالز في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، أن ترامب يعرف أن ما قاله بشأن عدم وجود ذلك الرجل كذب أو تجاهل للحقيقة.

يشار إلى أن القاضي الاتحادي الذي ينظر القضية التي رفعتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ضد مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر السبت الماضي 28 أبريل/نيسان، بتعليق القضية 90 يوما.

واعترف كوهين بدفع 130 ألف دولار لدانيالز لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه. وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

وقال كوهين في وقت سابق إنه سيستخدم التعديل الخامس وسيرفض الرد على أي أسئلة في القضية بعد أن داهم أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي منزله ومكتبه والغرفة التي كان ينزل فيها بأحد الفنادق قبل أسبوعين.